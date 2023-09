Maroc: Séisme - 100.000 enfants risquent d'être affectés, selon l'UNICEF

Alors que le bilan s'alourdit suite au séisme puissant qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi, avec 2.600 morts et autant de blessés, les Nations Unies ont affirmé ce lundi qu'elles restent en étroite communication avec les autorités.

« Les blocages de routes et les conditions géographiques difficiles compliquent les opérations de recherche et de secours. De nombreuses personnes, craignant de nouvelles répliques, se sont réfugiées à l'extérieur », a souligné lundi le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, s'appuyant sur des informations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

OCHA a indiqué que les autorités marocaines dirigent les efforts de réponse et ont activé les mécanismes nationaux de secours.

Des unités de la protection civile ont été déployées pour augmenter les stocks dans les banques de sang et assurer l'approvisionnement en ressources vitales, notamment en eau, en nourriture, en tentes et en couvertures dans les zones touchées.

Des équipes du Croissant-Rouge marocain continuent aussi d'intervenir sur le terrain en apportant les premiers secours, un soutien psychosocial et en aidant à transporter les blessés vers les hôpitaux.

Au moins 100.000 enfants touchés

Environ 100.000 enfants ont été touchés par le puissant tremblement de terre selon les premiers rapports, a affirmé de son côté dans un communique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

L'agence onusienne a signalé qu'il s'agit de l'événement sismique le plus puissant à frapper le Maroc depuis 1960.

« Comme pour tous les tremblements de terre importants, des répliques sont susceptibles de se produire dans les jours et les semaines à venir, exposant les enfants et les familles à des risques supplémentaires », a signalé l'UNICEF.

L'agence onusienne a rappelé que le séisme de magnitude 6,8 s'est produit juste après 23 heures le 8 septembre, à une heure où la plupart des enfants et des familles étaient endormis à la maison. Les Nations Unies estiment que plus de 300.000 personnes ont été touchées à Marrakech et dans les montagnes du Haut Atlas.

« L'UNICEF ne connaît pas encore le nombre exact d'enfants tués et blessés, mais les dernières estimations de 2022 indiquent que les enfants représentent près d'un tiers de la population au Maroc », a dit l'agence, rappelant le dernier bilan des autorités et soulignant que ce chiffre « risque d'augmenter ».

Maisons, écoles et hôpitaux détruits

Des milliers de maisons ont été détruites, déplaçant les familles et les exposant aux éléments à un moment de l'année où les températures chutent pendant la nuit. Des écoles, des hôpitaux et d'autres installations médicales et éducatives ont été endommagés ou détruits par les tremblements de terre, ce qui a un impact supplémentaire sur les enfants, a précisé l'UNICEF.

L'agence onusienne a déjà mobilisé du personnel humanitaire pour soutenir la réponse immédiate sur le terrain, qui est menée par le Royaume du Maroc.

« En étroite coordination avec les autorités et les partenaires de l'ONU, l'UNICEF est prêt à soutenir davantage l'intervention humanitaire, si nécessaire, afin d'apporter aux enfants et aux familles touchés des fournitures et des services essentiels », a conclu l'UNICEF.

Rabat salue l'élan de solidarité

A Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a ouvert ce lundi matin sa cinquante-quatrième session ordinaire en observant une minute de silence pour les victimes du tremblement de terre au Maroc, à la demande de la Gambie.

Par le biais de son Représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, le Maroc a remercié les Etats pour leur geste émouvant de solidarité et de compassion en l'honneur des victimes innocentes du tremblement de terre.

« Depuis l'événement, il y a eu un élan de solidarité et des expressions de sympathie affectueuses et émouvantes de la part de toute la communauté internationale à Genève, sans exception », a déclaré l'Ambassadeur Omar Kniber.

Le Maroc est très reconnaissant à l'humanité de se serrer les coudes et de faire preuve d'une profonde compassion.

Selon Rabat, le travail se poursuit jour et nuit pour sauver des vies, et des efforts considérables sont déployés malgré les obstacles importants auxquels il faut faire face.

« Les autorités, guidées par le Roi, ont déployé des efforts inlassables pour porter secours, avec l'aide de la communauté internationale », a dit l'Ambassadeur, rappelant que le Royaume a été complètement frappé par cet événement, mais que le peuple marocain est connu pour sa résilience et il surmontera ces problèmes et ces difficultés.