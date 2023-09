Gabon: Le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo à la tête de la Mairie de Libreville

Ce jour a eu lieu à la salle des Maires Lubin Martial Ntoutoume de la Mairie de Libreville, la cérémonie de passation de charges, entre le Maire sortant de la Commune de Libreville, Christine Mba Ndutume- Mihindou et le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Libreville, le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo.

Cette cérémonie a été présidée par le Gouverneur de la province de l'Estuaire Mme Marie-Françoise Dikoumba, en présence des Maires adjoints, des Maires d'arrondissement, des auxiliaires de commandement et des cadres de la municipalité de Libreville. L'événement a été marqué par trois interventions :

- L'allocution du Maire sortant, Christine Mba Ndutume- Mihindou ;

- le discours du gouverneur de la province de l'Estuaire Mme Marie- Françoise Dikoumba ;

- le discours du Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Libreville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo.

Dans son allocution introductive, le Maire sortant, Christine Mba Ndutume- Mihindou a adressé ses sincères remerciements au Président de transition pour la restauration des institutions, Chef de l'Etat son excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema pour ses sages conseils. Elle a par la même occasion félicité le Délégué spécial désormais en charge de la gestion de la Commune de Libreville, le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo et le Commissaire Colonel Gaude Stive Okoumba pour leurs différentes promotions, non sans, remercier ses collègues Maires adjoints, Maires d'arrondissements, conseillers municipaux de la commune de Libreville, et agents municipaux pour les deux ans et un mois de collaboration.

Intervenant à la suite du Maire sortant, Christine Mba Ndutume- Mihindou, le Gouverneur de la province de l'Estuaire Mme Marie- Françoise Dikoumba a rappelé le cadre juridique qui régit cette situation à la Mairie de Libreville en ces termes : « La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une tradition bien ancrée qui consacre le passage de témoin entre deux commis de l'Etat. En effet, la délégation spéciale est une disposition régulière prévue par la loi organique n°001/2014 du 14 juin 2015 relative à la décentralisation en ces articles 80, 81,82, 83,84,85,86,87 et 88. Il s'agit donc de la continuité du service public dans un cadre réglementaire ».

Félicitant le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Libreville, le gouverneur de la province de l'Estuaire a dit pouvoir compter sur l'expérience et le professionnalisme du nouveau promu pour mener à bien les objectifs du CTRI au sein de la Mairie de Libreville. « Ancien gouverneur militaire de la place de Libreville, ancien commandant de bataillon militaire gabonais à Bangui, ancien directeur des opérations d'état-major des forces armées, ancien conseiller du Ministre de la Défense, grand sportif de très haut niveau, sa courtoisie, son humilité, sa discrétion, sa fermeté et sa rigueur dans la gestion des affaires publiques constituent des faits marquants de sa personnalité », a témoigné Marie- Françoise Dikoumba.

« J'espère que vous mesurez déjà l'ampleur du travail qui vous attend. vous garderez donc le curseur pointé sur l'atteinte des objectifs fixés par le CTRI à ce titre, la mise en oeuvre du suivi des politiques publiques matérialisées par la loi organique n°001/2014 du 14 juin 2015 relative à la décentralisation qui fixe les règles relatives à la création, à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la libre gestion des collectivités locales sera le levier sur lequel vous devriez vous appuyé », a-t-elle déclaré à l'endroit du Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo, exhortant les agents municipaux à se mettre au service de la nouvelle autorité pour la continuité du service public et pour l'atteinte des objectifs qui seront assignés.

Prenant la parole, le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Libreville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo a exprimé sa profonde gratitude envers le président du Comité de transition et pour la restauration des institutions pour la confiance ainsi placée en sa modeste personne pour assumer cette importante responsabilité.

Conscient des enjeux et de l'espérance de ses concitoyens, le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Libreville s'est fixé pour objectif de travailler avec détermination et intégrité pour répondre aux besoins de la population, pour favoriser une gouvernance locale qui soit à la hauteur des aspirations de la communauté. « Pour cela, je veillerai à ce que toutes nos actions et décisions soient prises dans l'intérêt supérieur de la population de Libreville.

La transparence sera notre boussole et nous mettrons tout en oeuvre conformément à la feuille de route qui m'a été remis par le président du comité de transition pour la restauration des institutions pour que les ressources de la commune soient utilisées de manière efficiente et transparente. Ainsi, je travaillerai en étroite collaboration avec tout le monde, y compris les organisations de la société civile, les entreprises et les résidents de la ville de Libreville, afin de garantir une participation active et une consultation publique dans le processus décisionnel », a déclaré Judes Ibrahim Rapontchombo, précisant que cette mission n'est pas seulement de conduire les affaires courantes de la commune de Libreville, mais aussi de préparer le terrain pour un retour à la stabilité institutionnelle et à une gouvernance démocratique civile.