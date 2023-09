Angola: Le Président souligne l'importance des raffineries pour l'exportation de dérivés pétroliers

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné lundi l'importance stratégique du Terminal Océanique de Barra do Dande (TOBD) et des raffineries en construction dans le pays, qui contribueront à l'exportation de dérivés pétroliers.

Se confiant à la presse, au terme de la visite de vérification les travaux du Terminal Océanique de Barra do Dando, qui sont à un niveau d'achèvement d'environ 63 pour cent, le Chef de l'État a indiqué que la politique de l'Exécutif est d'exporter, de préférence, des produits raffinés et pas seulement le pétrole brut.

"Cette infrastructure apparait, précisément, non seulement pour garantir qu'il n'y ait pas de pénurie de produits raffinés pour la consommation dans le pays, mais aussi pour avoir une plus grande offre de produits raffinés pour l'exportation", a-t-il expliqué.

Le Président angolais a souligné l'importance d'achever les travaux du terminal océanique de Barra do Danda et des raffineries de Lobito (Benguela) et Soyo (Zaïre), "car l'une produit et l'autre stocke".

Selon le Chef de l'État, ces projets ont une grande valeur stratégique pour le pays, " parce qu'aujourd'hui nous parlons de sécurité énergétique et pour avoir la sécurité énergétique, il faut, d'une part, avoir une garantie de production d'énergie et, d'autre part, disposer d'une grande capacité de stockage de combustible".

%

"Le pays s'est heureusement réveillé et construit des raffineries", a souligné le Président João Lourenço.

"Il est incompréhensible qu'un pays comme le nôtre, en tant que deuxième producteur de pétrole au sud du Sahara, après le Nigeria, n'ait qu'une seule la raffinerie, celle de Luanda. C'est pourquoi, au bon moment, nous avons pris la décision de créer des conditions pour le raffinage d'une bonne partie du pétrole brut que nous explorons", a-t-il déclaré.

Outre la raffinerie de Lobito, le Président de la République a également annoncé la construction la raffinerie de Cabinda, dont la date d'inauguration est prévue pour la fin de l'année prochaine, en même temps que l'achèvement des travaux du TOBD.

Concernant la raffinerie de Soyo, le Chef de l'Etat a indiqué que les travaux démarreraient à tout moment.

"Dans la raffinerie de Lobito, que nous avons déjà rouverte, et si nous n'avons pas de contraintes budgétaires, ce qui reste à faire est quelque chose qui sera fait dans environ trois ans", a-t-il déclaré.

João Lourenço s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux du terminal océanique de Barra do Dande. "Le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant et les travaux se termineront en principe d'ici un an. Nous envisageons son inauguration en novembre de l'année prochaine, mois de l'indépendance (...)", a-t-il fait savoir.

Il a assuré qu'il y avait de l'argent pour achever le TOBD. Les ressources sont sécurisées.