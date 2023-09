Afrique de l'Ouest: La cardiologie interventionnelle enfin proposée au Togo

L'hôpital Dogta-Lafiè (Agoé, banlieue de Lomé), récemment inauguré, étoffe son offre.

Cardiologie interventionnelle, blocs de chirurgie traumatologie, viscérale et générale et le service d'hémodialyse sont désormais proposés aux patients.

'Nous avons acquis des appareils de dernière génération qui vont favoriser le développement de nos activités', a indiqué lundi Ayouveï Akata, le directeur médical.

La cardiologie interventionnelle est une spécialité médicale qui traite les maladies cardiaques par des interventions non chirurgicales.

Les cardiologues interventionnels utilisent des cathéters et d'autres instruments pour accéder aux artères et aux veines du coeur. Ils peuvent alors effectuer une variété de procédures pour traiter des maladies telles que les maladies coronaires, les arythmies cardiaques et les malformations cardiaques congénitales.

La cardiologie interventionnelle est une spécialité relativement nouvelle, qui a commencé à se développer dans les années 1960.

Les progrès technologiques ont permis aux cardiologues de développer des techniques de plus en plus sophistiquées.

Ces techniques ont permis de traiter de plus en plus de maladies cardiaques de manière non invasive, avec des résultats souvent meilleurs que la chirurgie.