Mali: La Coordination des mouvements de l'Azawad se dit «en temps de guerre» avec la junte

L'État malien se dirige-t-il vers un nouvel épisode d'hostilités avec les ex-rebelles du nord du pays ? Dans un communiqué, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) appelle les habitants de la région « à se rendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre » face aux forces armées et leurs supplétifs russes.

Depuis fin août, des combats ont repris entre l'armée gouvernementale et les groupes du nord. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir relancé les hostilités. Des événements qui remettent de plus en plus en cause les accords de paix d'Alger signés en 2015.

Dans son communiqué, le colonel Moulay Ag Sidi Mola, porte-parole de la Coordination des mouvements de l'Azawad, retrace la chronologie des derniers événements qui, selon lui, font le lit d'un nouveau conflit.

Une reprise des hostilités qui semble de plus en plus inévitable et que les ex-rebelles attribuent aux forces armées maliennes et aux mercenaires de Wagner.

La CMA appelle « tous les habitants de l'Azawad à se rendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre dans le but de défendre et protéger la patrie et ainsi reprendre le contrôle de l'ensemble de leur territoire ».

La déclaration affirme que « l'armée nationale azawadienne » « a préparé des stratégies de résistance de court et de long terme ». Les mouvements du nord incitent également les civils à se tenir éloignés des positions tenues par les forces armées - les Fama - et Wagner.

C'est via sa cellule d'information et de communication des affaires militaires que la CMA a diffusé sa déclaration. Une cellule créée afin, dit-elle, « d'éviter toute confusion » avec « d'autres acteurs externes ».

Une bataille de communication est livrée avec le gouvernement malien qu'ils accusent de faire volontairement l'amalgame avec les groupes terroristes.