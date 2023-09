Sénégal/Algérie: Contre l'Algérie, Aliou Cissé promet du spectacle et de la gagne

Diamniadio — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Aliou Cissé a assuré mardi que son équipe va donner le « meilleur spectacle possible »pour remporter le match contre l'Algérie prévu mardi à 19h GMT au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

« L'équipe donnera le meilleur spectacle possible pour gagner le match contre le l'Algérie (...) depuis quatre, cinq jours nous préparons ce match. Aujourd'hui on est prêt », a assuré Cissé lundi en début de soirée.

Il s'exprimait au cours de la conférence de presse d'avant match suivie d'une séance d'entrainement des Lions 24 heures avant d'affronter les Fennecs d'Algérie mardi à 19h GMT au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

« L'Algérie est une grande équipe. Elle fait partie des meilleures équipes d'Afrique. Je crois que ce sont ces matchs-là dont le continent africain a besoin. Ça pouvait être le Mali, le Maroc ou encore la France parce que c'est à ce niveau-là que le Sénégal est actuellement », fait valoir le coach des Lions.

Devant la presse, il est revenu largement sur le changement de philosophie de l'équipe nationale du Sénégal qui met à profit les dates de la FIFA pour affronter les grandes équipes.

« Il y a quelques années on n'aurait pas choisi un match comme ça. Peut-être on n'était pas assez outillé ou bien assez prêt pour accueillir ce genre e match. Mais aujourd'hui la progression de cette équipe nationale c'est de pouvoir jouer avec des gros sans avoir peur de venir jouer chez nous », a soutenu Cissé, récent vainqueur contre le Brésil en match amical (4-2).

« Le Sénégal dispose d'une infrastructure magnifique et ne peut pas se permettre de rester deux ans sans avoir un grand match à jouer à domicile. Nous n'avons plus peur de recevoir les grandes équipes. C'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir les algériens. Et demain (mardi) on essayera de donner pour le public africain le meilleur spectacle possible et gagner le match », a-t-il promis.