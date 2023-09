Congo-Brazzaville: Sénat - La stèle d'Alphonse Mboudo-Nesa dévoilée au public

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a procédé le 9 septembre à Kintélé au dévoilement de la stèle érigée en mémoire de l'ancien deuxième vice-président de la chambre haute du Parlement, Alphonse Mboudo-Nesa, décédé le 27 février à Brazzaville.

Dans son mot de remerciement prononcé à cette occasion, le chef de la famille Bolombo à laquelle appartenait l'illustre disparu, Adolphe Makongo, a rappelé que le 27 février 2023, le Congo en général et la Likouala en particulier apprenaient la disparition d'un de leurs fils, le vénérable Alphonse Mboudo-Nesa, et la Nation reconnaissante rendait à ce dernier un hommage mérité illustré par l'organisation réussie de ses obsèques le 7 avril 2023.

« Aujourd'hui, la famille tourne la page du deuil en ouvrant celle du souvenir par le dévoilement de la stèle érigée en sa mémoire afin que soit gravé dans l'esprit collectif de ses contemporains qu'ici vécu Alphonse Mboudo-Nesa », a laissé entendre Adolphe Makongo.

La réalisation de cette œuvre, a-t-il renchéri, a été rendue possible grâce à l'implication de certaines personnalités. « Nous réitérons nos remerciements à l'endroit du chef de l'Etat et son parti, le parti congolais du travail (PCT), qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter à notre patriarche le soutien multiforme dont il avait besoin pendant le temps de la maladie et surtout pour avoir facilité son retour au pays à sa demande afin de lui permettre de passer les derniers jours de sa vie sur sa terre natale auprès des siens ».

Adolphe Makongo a également exprimé toute sa gratitude au président du Sénat et son bureau pour le soutien surtout financier qu'ils ont apporté à la famille pendant la dure épreuve et sans lequel toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles.

S'agissant des témoignages, on retient celui de la sénatrice Massoussa née Kombila Mathéo qui a signifié que le sens a donné à cette cérémonie, c'est de se souvenir de ce grand homme, un Congolais qui a servi la république administrativement et politiquement.

Pour sa part, le deuxième secrétaire du Sénat, Joseph Yédikissa Dhadié, a remercié la famille d'Alphonse Mboudo-Nesa qui a honoré dignement sa mémoire.

« Avec cette stèle, qui vient d'être dévoilée et qui va s'inscrire dans le patrimoine culturel de notre pays, le Sénat n'arrêtera pas de penser à cette haute personnalité, à ce patriarche. La Nation lui restera reconnaissante et particulièrement le Sénat et je suis personnellement heureux d'avoir côtoyé ce grand homme d'abord en tant que jeune à Hydro-Congo puis au bureau du Sénat », a signifié ce dernier.

Pour rappel, Alphonse Mboudo-Nesa a été enseignant à l'Ecole normale des instituteurs avant de devenir conseiller du défunt président Marien Ngouabi, ministre de l'Energie, directeur général de plusieurs administrations publiques dont Hydro-Congo, Agip, SNE. Il a également été un éminent cadre du PCT.