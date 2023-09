Congo-Brazzaville: Santé - Un SOS en faveur des malades de l'hôpital Mabanga

L'action de la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) exhorte à la prise en charge correcte des malades anémiques dont le centre est en réhabilitation. L'ONG en appelle également que les médecins et les infirmiers qui s'occupent d'eux soient mis dans des conditions pouvant leur faciliter le travail.

La FBCP vient de sonner le cri d'alarme en faveur les malades anémiques ou SS de l'hôpital Mabanga de Yolo nord transférés au centre médical Yolo médical pour raison de réhabilitation des bâtiments de cette institution hospitalière. Citant les témoignages d'un de ses membres qui y avait amené sa fille pour traitement, cette ONG de défense des droits de l'homme dénonce un disfonctionnement administratif total, mettant en danger la vie de ces malades dont la situation sanitaire exige une prise en charge prompte, en cas de besoin.

Selon le président de cette organisation, Emmanuel Adu Cole, il y a des morts certains causés par cette carence. «On constate la présence des médecins alors que le personnel administratif est presque absent à cause de la grève », a souligné la FBCP dans un communiqué publié le week-end. Et de noter que ce personnel administratif a motivé cette carence par plusieurs mois de salaires non payés. « Selon eux, ils ont passé plusieurs mois sans être payés, avec leurs petits salaires sans prime de risque, etc. », a fait savoir la FBCP.

Les malades préfèrent retourner à la maison

Selon la FBCP, cette situation oblige beaucoup de malades à retourner dans leur maison. Et cela les exposent davantage à la détérioration de leur état de santé. Rappelant que l'hôpital Mabanga est en train d'être réhabilité par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, à travers la fondation qui porte son nom, la FBCP demande à l'épouse du chef de l'État congolais d'intervenir personnellement pour trouver une solution adéquate aux problèmes sociaux de ces malades ainsi que du personnel oeuvrant dans cette formation hospitalière et d'améliorer aussi les conditions de travail des médecins et infirmiers de ce centre. L'ONG plaide également pour leur fourniture en équipements médicaux, lits et autres appareils médicaux de bonne qualité.