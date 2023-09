Congo-Brazzaville: Littérature - L'écrivain Alphonse Chardin N'kala honoré dans la ville océane

Homme des lettres et de culture, journaliste et promoteur culturel, l'écrivain Alphonse Chardin N'kala a reçu un hommage à titre anthume lors du colloque international "Alphonse Chardin N'kala : l'homme et son œuvre" organisé du 8 au 9 septembre à Pointe-Noire.

En initiant ce colloque le Groupe de recherche interdisciplinaire en littérature africaine (Grila) que dirige Rony Dévilers Yala Kouanzi, maître de conférences Cames, président du comité d'organisation du colloque, et le Groupe de recherche en communication et arts (Greca) placé sous la férule de Bienvenu Boudimbou, maître de conférences Cames, ont voulu rendre hommage à un écrivain et homme de culture à la muse fertile, à la plume alerte et acérée dont l'abondance de l'œuvre et la pertinence de sa production littéraire suscitent respect et admiration.

En ouvrant les travaux, Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, saluant la louable initiative qui honore la ville, jadis locomotive de la littérature congolaise, a félicité Alphonse Chardin Nkala qui, à travers cette activité, participe au rayonnement culturel du département. Le cri intérieur (poésie, éd. Souvenirs, 2013) ; Ce foutoir est pourtant mon pays (roman, éd., Les lettres mouchetées, 2016) ; La douce-amère (nouvelles, éd. Les lettres Mouchetées, 2020) ; Poèmes anodins, Les thrènes de ma mère (éd., LMI, 2020) ; Au crépuscule du rêve (éd. Les lettres Mouchetées, 2022), auréolé du Grand Prix littéraire Jean Malonga en 2020, autant d'ouvrages d'Alphonse Chardin N'kala disséqués, décortiqués, scrutés par les chercheurs et enseignants chercheurs pendant deux jours lors du colloque à travers les sous-thèmes: "Chardin N'Kala : l'homme, l'artiste et l'écrivain" qui a permis d'établir le lien entre l'histoire littéraire de l'auteur et sa création littéraire.

Réalisme et symbolisme de l'œuvre de Chardin N'Kala ou une manière de montrer que les fictions « nkaliennes » présentent des signes iconiques de la réalité, qu'elles donnent à lire la réalité sociale. Ecriture et innovations esthétiques chez Chardin N'kala dénote que la recherche d'une écriture propre débouche sur des innovations esthétiques chez N'Kala. Médiation et médiatisation de l'oeuvre d'Alphonse Chardin Nkala qui a permis d'analyser la réception médiatique de l'œuvre de N'Kala, ainsi que les actions et les dispositifs favorisant la rencontre entre le public et la production littéraire à l'étude.

Ecrivain accompli mais aussi musicien, chroniqueur et promoteur culturel avéré et « légitimé », Chardin N'Kala est incontestablement une figure majeure de la culture congolaise. A ce titre, il mérite un hommage. Et, comme le souligne Charles Morgane, écrivain britannique :« Le plus bel hommage que nous puissions rendre à un auteur n'est pas de rester attachés à la lecture de ses pages, mais plutôt de méditer le livre et de voir au-delà de ses intentions avec des yeux neufs», ont commenté les organisateurs.

En remerciant le Très-Haut, ses parents qui ont guidé ses pas de l'enfance à l'âge adulte, ses enseignants et toutes les personnes qui ont joué un rôle prépondérant dans sa vie, Alphonse Chardin N'Kala a dit : « J'aime créer, je n'aime pas faire exactement comme les autres parce qu'en matière de littérature, j'ai souvent pensé qu'une œuvre littéraire ne trouve pas son intérêt véritablement que lorsqu'elle apporte quelque chose d'assez particulier à l'ensemble de la création littéraire ». Et d'ajouter: «Je reconnais que désormais je porte une lourde responsabilité. Je dois mériter ce colloque demain.»

Signalons que Chardin N'Kala est le promoteur du Festival international de théâtre Kimoko créé en 2003. Il est lauréat du Prix Tchikounda de meilleur journaliste culturel du Kouilou (2002), Prix Espoir de meilleur journaliste culturel du Congo (2006) et co-Prix Espoir de meilleur journaliste culturel du Congo avec Huguette Nganga Massanga en 2008, pour l'émission "Pot-au-feu" sur TPT et en 2018 pour l'émission Solarium sur Radio Ponton FM. La littérature congolaise contemporaine jouit d'une vitalité incontestable. Signalons qu'Henri Djombo, président de l'Unéac (Union nationale des écrivains et artistes du Congo), le Pr Mukala Kadima Nzuji, directeur des Editions Hemar et plusieurs autres écrivains et hommes des lettres ont pris part à l'activité.