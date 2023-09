Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Le personnel du Kongo central invité à s'approprier la réforme

L'atelier de renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration provinciale de l'Aménagement du territoire du Kongo central s'est clôturé, le 9 septembre, sur une note de satisfaction aussi bien des organisateurs que des participants. Ces derniers ont du reste souhaité que ce genre d'initiatives soit multiplié pour leur permettre d'être au point avec le niveau central.

Organisé dans le cadre des missions d'itinérance du secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, l'atelier de Matadi a permis aux cadres et agents de la division provinciale du Kongo central de rehausser le niveau de connaissances dans leur domaine d'intervention et de s'imprégner des différentes thématiques afin de s'approprier le processus de la réforme, qui implique la participation de toutes les parties prenantes intervenant dans les questions d'usage des terres.

Clôturant l'atelier au nom du commissaire provincial chargé de l'Aménagement du territoire du Kongo central, le directeur de cabinet Tyty Zasala Mbodo s'est dit convaincu qu'au terme de trois jours de fructueux échanges, « les connaissances acquises ont permis d'une part aux formateurs d'avoir une idée claire et nette du fonctionnement de l'Aménagement du territoire en tant que service public au Kongo central et, d'autre part, aux agents et cadres d'être mis à niveau prêts à servir valablement le pays».

%

Tyty Zasala Mbodo a, à l'occasion, invité tous les agents et cadres à faire bon usage des matières assimilées durant ces assisses, tout en étant rassuré que les principaux résultats attendus de cet atelier ont été atteints. « Je confirme que les principaux résultats de ces assisses sont atteints, entre autres l'état des lieux de la division provinciale est dressé ; le nouveau cadre et structures organiques du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire est vulgarisé et approuvé par les agents et cadres ; les textes légaux régissant le secteur de l'Aménagement du territoire sont vulgarisés ; les agents et cadres de l'administration sont sensibilisés au concept aménagement du territoire et s'approprient du processus de la réforme dudit secteur ainsi que les outils produits », a-t-il souligné. Bien avant le chef de division provinciale, Noah Matondo, a, au nom de participants, remercié l'équipe de Kinshasa qui a conduit de mains de maître cette formation. Et quant au directeur Ambroise Lukoki, il a remercié les participants pour l'assiduité et l'intérêt dont ils ont fait montre.