Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Quinze apprenantes en coupe et couture reçoivent les certificats de fin de formation

L'ONG Force et lumière a remis, le 9 septembre, à son siège situé à Loandjili, des certificats de fin de formation en coupe et couture à quinze jeunes filles après un apprentissage de quinze mois en présence de Julien Eymard Ndjitoukoulou, représentant la directrice départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire.

Sous la direction de Raphael Yala, maitre-couturier, quinze jeunes filles ont été formées en coupe et couture. Ceci, dans le but de contribuer à terme à leur autonomisation. Cette formation est la matérialisation du voeu exprimé par les jeunes filles auprès de Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou, présidente de l'association Force et lumière, de se former en coupe et couture. « Avec cette formation, les filles sont capables de s'exprimer valablement dans la vie grâce au métier appris puisqu'elles peuvent se prendre en charge seules ou créer une petite coopérative », a-t-elle dit.

Avant de recevoir leurs diplômes, les bénéficiaires ont montré à l'assistance le fruit de leur travail à travers le défilé de mode des mannequins vêtus de tenues confectionnées par ces dernières. Une parade vestimentaire couronnée d'ovations du public et des parents ravis d'assister aux prouesses de leurs enfants en couture.

A la fin de l'activité, plusieurs bénéficiaires ont remercié le maître-couturier pour ses enseignements et l'initiatrice du projet, Fernande Marie-Catherine Dekambi-Mavoungou, qui leur a permis de sortir de l'oisiveté et de l'assistanat.

Signalons que l'association Force et lumière existe depuis 2003. C'est une association de développement qui accorde une large place à la formation. Des sessions d'alphabétisation à l'intention des personnes adultes sont organisées régulièrement. Force et lumière est également engagée dans la protection de l'environnement et la protection de la petite enfance.