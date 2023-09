Congo-Brazzaville: Littérature - Un concours de nouvelles pour les francophones

Les étudiants francophones du monde entier sont invités à déposer en ligne leur nouvelle ou leur oeuvre numérique sur le thème « Langues animales » jusqu'au 10 mars 2024. Les textes soumis doivent mêler au moins deux langues, dont une est nécessairement le français.

Le concours Inalco de nouvelles plurilingue met en avant la rencontre entre les langues, leur imbrication, la poétique féconde qui peut y naître. Il récompense trois à douze nouvelles plurilingues originales et non publiées ainsi qu'une oeuvre de littérature numérique plurilingue. Toutes les langues et les variétés linguistiques sont admises.

La compétition internationale est ouverte à l'ensemble des étudiants francophones inscrits dans un établissement universitaire pour l'année académique 2023-2024. Ce concours est organisé par Tangentielles avec le soutien de l'Inalco, ouvert à tous, avec un prix spécial pour les étudiants et étudiantes francophones sans limite d'âge. L'inscription se fait en ligne.

La nouvelle soumise doit avoir entre 5 000 et 15 000 caractères, avec une marge de plus ou moins 20 %. Des illustrations sont autorisées, à condition qu'elles soient de créations originales. Cependant, elles peuvent ou non être incluses dans la publication. Une seule oeuvre originale, par participant (e), est acceptée.

Les oeuvres écrites en collaboration ne sont pas admises sauf pour la catégorie « oeuvre numérique ». Un texte déjà soumis lors d'une édition précédente ne peut pas être à nouveau proposé. Par ailleurs, un candidat ou un lauréat d'une précédente édition peut concourir.

Le texte ne doit pas être à caractère raciste, sexiste, homophobe ; diffamatoire, injurieux, calomnieux à l'égard de tierces personnes physiques ou morales ; constituant une contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle ; contraire à la réglementation ; de nature à porter atteinte au droit à l'image ou au respect de la vie privée.

Les meilleures nouvelles seront publiées aux éditions Tangentielles et les auteurs seront invités à participer à un atelier d'écriture.

Des prix seront décernés aux lauréat (e)s.