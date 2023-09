Congo-Brazzaville: Energie - La Snél s'active dans l'amélioration de la desserte de l'électricité

Dans le cadre du projet de redressement de la Société nationale d'électricité (Snél), la direction générale de cette société étatique multiplie les réalisations dans le pays.

Directeur général de la Snél, Fabrice Lusinde met tout en oeuvre pour la matérialisation de la vision du président de la République dans le secteur énergétique, en offrant des services de qualité à la population congolaise. Avec la remise en service et la maintenance des cabines, des lignes de distribution (feeders), des équipements dans les sous-stations et postes haute tension, et la digitalisation des services à la clientèle avec Snel&Moi (Cash Power et Snel Box), le DG Lusinde et ses équipes multiplient les réalisations et les actions pour améliorer le service public de l'électricité et rencontrer les attentes de la clientèle et de la population.

En mission de service au Sud-Kivu, le ministre national des Ressources hydrauliques et de l'Electricité, Olivier Mwenze Mukaleng, a visité les installations de la centrale Ruzizi 1 à Bukavu, ainsi que les quartiers où sont installés les compteurs Cash Power. Il a promis d'accompagner la direction générale dans ce vaste projet de redressement de la Snél. A Kananga dans la province du Kasaï, le troisième groupe de la centrale thermique a été remis en service ainsi que plusieurs cabines.

Et à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les habitants des quartiers Loano et Kisanga dans la commune annexe, privés de l'électricité pendant plusieurs semaines, ont de nouveau accès à cette denrée indispensable pour les ménages urbains. En effet, la cabine Pompage/Régideso, située sur l'avenue de la Loano et la cabine Wantashi, située sur la route Kipushi, ont été dotées de nouveaux transformateurs respectivement de 630 et 500 KVA. « Nous remercions le directeur général de la Snél pour avoir facilité la remise en service de nos cabines qui sont restées hors service depuis plusieurs semaines », a réagi un habitant de quartier Loano.

Pour sa part, le directeur régional Sud de la Snél, Jean-Marie Mutombo Ngoy, a remercié le DG Lusinde pour avoir mis tous les moyens à leur disposition pour remettre en service les deux cabines électriques. « Le DG a mis tous les moyens pour que ces transformateurs qui étaient sous douane puissent être disponibles et mis en service ce jour. Nous demandons à la coordination de faire confiance à la Snél, à son comité de gestion dirigé par l'Ingénieur Fabrice Lusinde et à la direction provinciale qui ne ménageront aucun effort pour que la population soit desservie en énergie électrique.

D'autres quartiers qui n'ont pas encore le courant électrique seront d'ici peu connectés », a-t-il rassuré. Après Bandundu-ville, Luozi et plusieurs quartiers de Kinshasa, la Snél s'active déjà dans d'autres agglomérations avec des travaux en cours, entre autres l'installation de nouveaux équipements permettront d'améliorer la desserte en courant électrique à Mbuji Mayi, Kisangani, Gemena, Muanda, Bukavu.

Le social des agents

Conscient de bons et loyaux services accomplis par certains agents au bénéfice de la société, la Direction générale de la Snél a octroyé, le 8 septembre, à titre exceptionnel, des promotions à 688 agents, « les plus petits et les plus braves d'entre eux, les véritables chevilles ouvrières de la Snél », a indiqué le DG Fabrice Lusinde, en attendant la revisitation de la classification générale des emplois avec la Délégation syndicale prévue à la prochaine réunion annuelle.

En août dernier, tous les agents ont eu à bénéficier du troisième palier du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce, afin d'améliorer leur pouvoir d'achat. « Nous sommes motivés et déterminés, parce qu'à chaque réalisation, nos clients, nos frères et soeurs, bénéficiaires de l'amélioration de nos services nous encouragent à faire plus. ... Contre vents et marées, notre objectif est de redresser la Snél, il faut garder le cap fixé par le président de la République », a déclaré Fabrice Lusinde.