Afrique: Diables rouges - Encore une déception

Comme en 2017 au Gabon, 2019 en Egypte et 2021 au Cameroun, les Diables rouges ne seront pas à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN). Les démons de la mauvaise gestion des fins de match ont refait surface. C'est rageant.

Le Congo était condamné à l'emporter sur la Gambie, le 10 septembre, à Marrakech dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires pour se qualifier à la CAN qu'il n'a plus disputée depuis 2015. Les Diables rouges avaient pris un départ de rêve quand Gaius Makouta a ouvert le score à la 30e minute et Sylvere Ganvoula l'a imité avant la pause. Tous les voyants étaient au vert jusqu'à ce que les Congolais aient laissé filer la qualification qui leur tendait les bras dans les derniers instants du match encaissant deux buts qui replacent la Gambie devant. Yankuba Minteh a réduit le score à la 79e minute. Puis Muhammed Badamosi a obligé les Diables rouges à poser leurs deux genoux à terre après son égalisation à la 90e minute.

Les Diables rouges auront des regrets à nourrir puisqu'ils ont manqué une énorme occasion du troisième but qui aurait fait la différence. L'incroyable raté de Beni Makouana a gardé la Gambie en vie puis la mauvaise lecture du gardien congolais Pavelh Ndzila sur l'action de la réduction de l'écart a relancé le match. Le sélectionneur Paul Put n'est pas exempt de toute critique. Aucun de ses changements n'a apporté. Pire encore en sortant quasiment toute la ligne d'attaque, il a fragilisé davantage l'équipe permettant aux Gambiens de se mettre à croire.

Après avoir laissé le ballon aux Scorpions, conserver le résultat à une demi-heure du match était plus que jamais une mission impossible face aux Gambiens qui n'avaient plus rien à perdre. Cette équipe a une force mentale. Gagner dans les ultimes minutes de la rencontre est devenu leur marque de fabrique. La Gambie a su négocier sa qualification dans les conditions presque identiques. Les Scorpions ont battu les Aigles du Mali grâce à un but inscrit à la 79e minute lors de la 4e journée. Ils ont battu le Soudan du Sud 3-2 pendant la 5e journée grâce à un but inscrit à la 90+6 alors que les Soudanais venaient d'égaliser cinq minutes avant. La remontée face au Congo n'a fait que renforcer la thèse.

La force mentale est une qualité qui manque cruellement à l'équipe congolaise. Ce n'est pas la première fois que cela arrive au Congo. Lors des quarts de finale de la CAN 2015, les Diables rouges ont perdu 2-4 contre les Léopards de la République démocratique du Congo alors qu'ils menaient 2-0. Une année avant au Chan, les locaux se faisaient éliminer par la Libye dans les conditions identiques. Mêmes les juniors ont manqué une qualification à la Coupe du monde 2023 après s'être rattrapés par la Tunisie dans les dernières minutes lors des quarts de finale de la dernière CAN des moins de 20ans. Cela devient une mauvaise habitude, surtout quand toutes les conditions étaient réunies. Il faut vite tourner la page et se concentrer sur les futures échéances.