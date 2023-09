Algérie: L'importation des viandes, une mesure conjoncturelle à même d'assurer un approvisionnement normal du marché

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé, lundi à Alger, que l'importation des viandes blanches et rouges, décidée récemment par le ministère, est une mesure conjoncturelle dont l'objectif est de protéger l'activité de l'élevage du cheptel à travers le pays et d'assurer un approvisionnement normal du marché et du citoyen.

S'exprimant dans une déclaration à la presse, en marge d'une rencontre consacrée à la présentation du plan stratégique de développement de la filière céréalière 2023-2028, le ministre a indiqué que le but de cette décision est "de protéger les troupeaux du cheptel, en raison de l'existence d'un marché anarchique des viandes et de l'abattage des brebis, et ce en dépit de l'existence du contrôle, ce qui entraîne une réduction du nombre des têtes de cheptel au niveau national".

La relance des opérations d'importation des viandes devra "réduire les prix pour le consommateur final, en mettant un terme à la spéculation et à la multitude d'intermédiaires sur le marché", selon M. Henni qui a indiqué que pour protéger et accompagner les éleveurs, " il a été procédé à l'augmentation de la quantité de l'orge fourni par les coopératives céréalières par tête ovine et à des prix stables".

Pour le ministre, "les aliments de bétail seront disponibles pour tous les éleveurs, dès le 1e octobre prochain de manière organisée et selon les données du recensement agricole actualisé, sachant que l'Office national des aliments de bétail (ONAB) fournit ces produits moyennant un prix stable".

Et d'ajouter: "Nous avons mis un terme à la cherté des prix et à la non-disponibilité des aliments".

Sur la hausse enregistrée des prix des viandes blanches, ces deniers temps, le ministre a estimé que cette situation s'explique par "le recul enregistré chaque été dans l'activité avicole, en conséquence des pertes qui ont affecté les éleveurs du fait de la canicule", ajoutant que "dans 45 à 55 jours, il y aura de nouveau une abondance dans la production des viandes blanches de manière ordinaire avec la reprise de l'activité".