Madagascar: 67 Ha - Deux bandits en tenue de gendarme projetant une attaque d'une station d'essence

Samedi soir, aux alentours de 22 heures, les habitants des 67Ha Sud ont été secoués par une attaque à main armée digne d'un film d'action hollywoodienne. Deux individus, habillés en tenue de gendarme, ont projeté leur plan sur une station d'essence.

Selon les informations recueillies sur les lieux du drame, les deux assaillants ont fait leur entrée en scène à bord d'une moto. Leur apparence, aux yeux des témoins présents sur place, était trompeuse, car ils portaient des uniformes de gendarmes, ce qui a semé la confusion parmi les employés de la station.

L'arsenal des malfaiteurs était tout aussi effrayant que leur apparence. Armés d'une Kalachnikov, ils ont immédiatement menacé les pompistes et les clients présents dans la station-service.

Heureusement, un employé de la station d'essence a réussi à conserver son sang-froid et a alerté rapidement les policiers en service dans la zone. Les forces de l'ordre ont réagi avec une efficacité impressionnante, se rendant rapidement sur les lieux de l'attaque. Face à cette réaction rapide, les deux criminels ont pris la fuite à toute vitesse sur leur moto, empruntant la route vers le restaurant Étoile Rouge. Malgré la violence de l'attaque, les malfaiteurs sont repartis les mains vides, ne parvenant pas à dérober le moindre ariary. La police n'a pas encore réussi à les appréhender, mais une enquête a été immédiatement ouverte pour les retrouver et les traduire en justice.

Cet incident met en lumière la recrudescence de l'insécurité dans la Capitale et ses périphéries, un phénomène qui préoccupe de plus en plus les citoyens. Les forces de l'ordre lancent un appel pressant à la population, en particulier aux fokonolona, à fournir des informations utiles qui pourraient aider à résoudre de telles affaires criminelles.

Il est crucial de souligner que la sécurité publique est l'affaire de tous et la coopération entre la police et la population est essentielle pour garantir un environnement sûr et paisible pour tous les résidents des 67 Ha et de ses environs. En travaillant ensemble, il est possible de dissuader les actes criminels et de préserver la tranquillité dans la Capitale.