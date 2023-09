Afrique de l'Est: Environnement - Madagascar accueille la conférence sur la Convention de Nairobi

Avec ses 5 603 km de linéaire côtier, Madagascar offre une perspective importante de conservation de la biodiversité au niveau régional.

Un statut et une position géographique qui donnent à la Grande île une place privilégiée dans les actions de lutte contre la pollution marine.

Importance particulière

Madagascar est d'ailleurs membre de la Convention de Nairobi sur la protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier. Il s'agit en l'occurrence d'un arrangement régional au niveau de l'Océan Indien pour la gouvernance marine durable adoptée le 12 juin 1985. Le quatrième protocole de cette convention concerne la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) qui fait actuellement l'objet d'une conférence plénipotentiaire, laquelle se déroule au Novotel Ivandry.

Une conférence qui réunit les experts internationaux et régionaux et qui est d'une importance particulière puisqu'elle est destinée à l'adoption et à la signature du protocole en question. Pour Madagascar ; l'accueil de cette conférence plénipotentiaire est la confirmation de l'engagement du gouvernement, par le biais du MEDD de renforcer son implication dans les initiatives régionales et internationales de préservation de l'environnement marin.

Armes efficaces

Un engagement confirmé par la ministre Vina Marie-Orléa qui, dans le discours qu'elle a prononcé, hier, a interpellé les participants sur la réalité des menaces qui pèsent sur les faunes et flores marines de la région Océan Indien et contre lesquelles des actions d'urgence doivent être menées. « Toute inaction de notre part aggrave la situation » a-t-elle déclaré.

La Gestion Intégrée des Zones Côtières est justement prévue dans ce protocole. La Convention de Nairobi est justement, une des armes efficaces pour la réalisation de ces actions. Il s'agit, en effet, d'une gestion des activités humaines aux fins d'une utilisation durable des ressources marines et côtières par le biais d'une démarche rationnelle et d'une utilisation de la technologie. La GIZC est d'ailleurs considérée comme un système de gestion utile fournissant les approches et méthodologies adaptées et un cadre de gestion efficace pour parvenir au développement durable.

Le protocole qui sortira de cette conférence, qui prend fin aujourd'hui, a été préparé depuis plus de 10 ans et souligne l'engagement des parties contractantes en faveur d'une collaboration régionale pour une gestion prospère de l'Océan Indien Occidental. Notons que Madagascar, à travers le MEDD, assure la présidence du bureau de la Convention pour la période 2022-2023.