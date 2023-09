Madagascar: Filière cacao - Des Japonais en formation au pays

Après les Chinois et les Français, des Japonais s'intéressent également au cacao fin qui fait la renommée de Madagascar à l'échelle internationale.

Une délégation japonaise conduite par le professeur Sato Akira est venue spécialement en terre malgache pour suivre des formations concernant la filière cacao faisant l'identité économique du pays. Cette délégation est composée notamment d'étudiants membres du groupe « Keep the smile » de l'université Ferris au Japon. Durant leur séjour, ces Japonais ont eu l'occasion de découvrir, hier, comment on exploite la couverture chocolatière pour fabriquer des tablettes ou bien d'autres formes de chocolat au sein de la Chocolaterie Ecole Edenia à Nanisana.

« Cette délégation a déjà suivi une formation sur la production de chocolat dispensée par cet établissement via visio-conférence en novembre 2021, grâce à la collaboration avec le Tour Opérateur Madagascar Services dirigé par Asakawa Hideo », a expliqué Achille Rajerison, le directeur de la Chocolaterie Ecole, lors du passage de cette délégation japonaise au sein de son établissement hier.

Agriculture biologique

Ces Japonais veulent connaître, avant tout, les vertus du chocolat et les écorces de cacao ainsi que les techniques de transformation des fèves de cacao. Ils vont ensuite se rendre dans la région Ambanja pour constater de visu les plantations de cacaoyers et les pépinières tout en rencontrant les planteurs et les techniciens locaux.

Leur objectif consiste à acquérir une connaissance détaillée sur l'agriculture respectueuse de l'environnement à Madagascar, notamment l'agroforesterie et l'agriculture biologique ainsi que les méthodes et caractéristiques de production pour la filière cacao. Ce qui permettra d'aider les acteurs à promouvoir la commercialisation des produits malgaches au Japon, a-t-on appris.

Toujours dans le cadre de leur visite à Madagascar, ces universitaires japonais effectueront une étude sur la culture et les problèmes sociaux à Madagascar afin d'envisager une future coopération avec les communautés locales. Une oeuvre caritative sera également organisée en faveur des élèves d'une école primaire dans la ville d'Ankadinondry Sakay. A leur retour au Japon, ces Japonais vont faire une exposition de photos visant à faire connaître Madagascar auprès de leurs pairs.