Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Septembre 2023

Niger : Emmanuel Macron- « Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes »

Dans un communiqué daté du 9 septembre, le Cnsp exprimait sa préoccupation concernant ce qu'il considère comme un « retrait » factice des troupes françaises. Selon le conseil, ce retrait masque en réalité un déploiement des militaires français dans certains pays de la Cédéao, notamment le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, afin de se préparer à une éventuelle agression contre le Niger.En réponse à cela, lors d'une conférence de presse à l'issue du G20 en Inde, Emmanuel Macron a affirmé que tout redéploiement des forces françaises ne se ferait qu'à la demande de Mohamed Bazoum, en coordination avec lui, et non avec les putschistes. La France ne prendrait de décision sur le Niger que « sur la base d’échanges avec le président Bazoum. » (Source : aniamey.com)

Togo : Croissance des Pme africaines- Lomé accueille le 8è Africa SME Champions Forum

Les 5 et 6 octobre prochains, Lomé abritera le 8è Africa SME Champions Forum, organisé par Didier Acouetey, PDG d'AficaSearch, un cabinet de recrutement panafricain, renseigne Republic of Togo.Le thème central de cette rencontre est "Consolider la croissance des Pme", et elle vise à accompagner le développement des petites et moyennes entreprises (Pme) africaines.L'événement rassemblera environ 500 participants, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des représentants d'institutions financières, ainsi qu'une sélection de start-ups. Pendant deux jours, des experts partageront des solutions pratiques pour relever les défis de financement et de croissance auxquels sont confrontées les Pme en Afrique. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Médias- « Radio Oméga dément avoir demandé la médiation de l’Obm

Suite à un communiqué du gouvernement informant de la levée de la suspension de Radio Oméga suite à une médiation de l’Observatoire Burkinabè des Médias (Obm), Oméga Medias avoir demandé la médiation de l’Obm et n’a jamais dit avoir « tiré leçon de cette sanction ». Dans un communiqué daté du 10 septembre 2023, le gouvernement a annoncé la levée de sa mesure de suspension de la diffusion des programmes de Radio Oméga, à compter du 11 septembre 2023 après exactement un mois sans antenne. Le Groupe Oméga Médias prend acte de cette décision qui lève la sanction qu’il a toujours jugée injuste, illégale et sans fondement. C’est pourquoi, Oméga Medias s’étonne d’apprendre que cette décision de lever la suspension fait suite à une requête de l’Observatoire burkinabè des Médias (Obm), « à la demande de Radio Oméga » qui aurait « tiré leçon de cette sanction. » Radio Oméga dément avoir demandé la médiation de l’Obm et n’a jamais dit avoir « tiré leçon de cette sanction » qu’elle continue de condamner. (Source : aouaga.com)

Benin : Santé- Le ministère lance un recrutement de 416 agents de communautaires qualifiés

Le ministre de la santé a lancé un appel à candidature pour le recrutement de quatre cent seize agents de santé communautaires qualifiés. Le message a été rendu public dans un communiqué à travers lequel le ministère évoque la mise en œuvre de son programme de renforcement des services en ressources humaines qualifiées. Les dossiers de candidature doivent être impérativement postés en ligne pendant la période de deux semaines allant de ce lundi 11 au 25 septembre prochain à minuit, date de fermeture du site pour le dépôt.(Source : acotonou.com)

Rca : Solidarité- Bangui envoie un message de compassion au Maroc suite à un séisme dévastateur

Dans un communiqué, parvenu à aBangui ce 11 Septembre 2023, le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses sincères condoléances au Maroc quant au séisme qui a frappé la région de Marrakech, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 Septembre 2023. “Face à cette douloureuse épreuve, le Gouvernement centrafricain voudrait exprimer tout son soutien moral et spirituel au peuple frère du Maroc (...)” a déclaré le communiqué.La RCA a également apporté son soutien “aux victimes” aux “familles endeuillées” ainsi qu’aux “blessés”. Rappelons que dans la soirée du vendredi 8 septembre, le Maroc a été frappé par un séisme dévastateur, d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter, qui a entraîné un lourd bilan en termes de vies humaines et de pertes matérielles (Source : abangui.com)

Guinée : Education et formation- Vers une meilleure qualification de l’Enseignement…

Le ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, a lancé ce lundi 11 septembre 2023 la formation de la 17ème promotion des professeurs d’écoles normales (Pen) et conseillers pédagogiques maîtres formateurs (cpnf). A son terme, l’initiative devrait contribuer à améliorer de manière optimale le niveau de l’enseignement dans les écoles. Au total, plus de 400 enseignants suivront cette formation pendant deux ans. Au final 250 enseignants seront retenus. Parmi ces 250, il y aura 100 professeurs d’écoles normales et 150 conseillers pédagogiques maîtres formateurs. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Aide internationale après le séisme - Le pays accueille toutes les initiatives internationales de solidarité

Sa Majesté Le Roi, que Dieu l’Assiste a bien voulu exprimer, lors de la séance de travail que le Souverain a présidé à la suite du tremblement de terre qui a secoué la région d’Al-Haouz, « les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc à l’égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières. Dans le cadre d’une démarche conforme aux standards internationaux en pareilles circonstances, les autorités marocaines ont procédé à une évaluation minutieuse des besoins d’aides sur le terrain, conscients du fait qu’une aide non coordonnée sera contre - productive. Sur la base de cette évaluation, les autorités marocaines ont, à ce stade précis, répondu favorablement, à des offres de soutien manifestés par des pays amis proposant de mettre à disposition des équipes en matière de secours et de sauvetage (Source : Map)

Libye : Catastrophe- Inondations dévastatrices dans l'Est- Plus de 2000 morts

Après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, la Libye. Frappé à son tour par la tempête Daniel, le pays a subi des inondations causées par des pluies diluviennes qui ont fait au moins 150 morts dans l'est du pays, a indiqué lundi 11 septembre une source officielle.« Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d'Al-Marj », a déclaré à l'Afp Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l'exécutif parallèle basé à Benghazi (est).Intervenant sur la chaine libyenne Almasar, le chef de l'exécutif dans l'est de la Libye, Oussama Hamad, a avancé les chiffres de "plus de 2 000 morts et de milliers de disparus" rien que dans la ville de Derna, mais aucune source médicale ou de services de secours n'a confirmé ce bilan. Si les médias de l'est libyen ont largement repris ces déclarations, les bilans séparés qu'ils rapportaient de différentes localités étaient pour l'instant bien inférieurs aux chiffres avancés. Plus prudent, le chef du Croissant-Rouge à Benghazi, la principale ville de l'est libyen, avait déclaré un peu plus tôt à Reuters que le bilan pourrait atteindre 250 morts à Derna. Kaïs Fhakeri a néanmoins qualifié la situation de « vraiment catastrophique » dans la région. (Source : France24)

Sénégal : Meurtre tragique- Une fille de 19 ans tuée par son copain à Keur Mbaye

Une jeune fille du nom de Ndeye Khady Ndiaye, âgée de 19 ans, a été immolée de sang-froid par son copain à la suite d'une dispute à Keur Mbaye, a-t-on appris de Pulse.sn. Ce drame se serait déroulé samedi 09 septembre 2023, indique la source. Les faits traduisent que, le copain répondant au nom de "papa moto" n'aurait pas digéré la décision de sa chère Khady, voulant rompre leur relation amoureuse pour des motifs pour l'heure inconnus. Papa moto est activement recherché par la police de la localité. Une enquête a été ouverte pour élucider le meurtre de la jeune fille ainsi que faire justice à la famille éplorée. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- Yaya Touré prêt à jouer son rôle auprès des Éléphants

L’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Yaya Gnegneri Touré a été honoré, hier, lundi 11 septembre 2023, au siège de la Fédération ivoirienne de football (Fif), à Treichville. Il a reçu les attributs (maillot, médaille et diplôme) le consacrant ambassadeur du football ivoirien des mains du président de la Fif, Yacine Idriss Diallo. Cela, en présence de certains de ses coéquipiers champions d’Afrique de 2015 (Chico, Serey Dié, Bony Wilfried, etc), et la génération 92 (Alain Gouaméné, Beugré Yago, Aka Kouamé...). « Je vous remercie pour cet honneur. Je serai présent à chaque fois que vous aurez besoin de moi », a déclaré l’ancien joueur de City et du Barcelone. Le joueur a, par la suite, assuré de jouer pleinement sa partition auprès des Éléphants dans le cadre de l’organisation de la Can 2023 qu’accueille la Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. « De mon expérience de dirigeant, je sais qu’on ne peut rien réussir seul. On ne peut réussir que dans l’union. La génération actuelle a besoin de vous, de votre présence, de vos conseils, de vos bénédictions, de vos accompagnements. Les deux générations (1992 et 2015) pour pousser vos frères et les aider à affronter la Can... », estime le patron du football ivoirien, Yacine Idriss Diallo. (Source : Fratmat.info)

Mali : Après l’attaque du bateau Tombouctou- Un couvre-feu instauré

Le gouverneur de résidence de Tombouctou a Instauré ce lundi 11 septembre 2023 sur toute l'étendue de la Région de Tombouctou, un couvre-feu de 30 jours reconductibles, allant du lundi 11 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 de 20 heures 00 minute à 06 heures 00 minute du matin.( Source :abamako.com)