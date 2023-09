Congo-Kinshasa: La SNEL va régulariser la situation des journaliers des toutes les entités d'exploitation

La Société nationale d'électricité (SNEL) va, dans le cadre de sa politique de l'emploi, régulariser la situation des journaliers des entités d'exploitation à Kinshasa et de toutes les autres provinces. Les opérateurs des postes haute et moyenne tension et des centrales hydroélectriques, les lignards, les techniciens, les dépanneurs sont principalement concernés par cette mesure.

L'annonce a été faite lundi 11 septembre par la direction générale de cet établissement.

La SNEL fait remarquer que l'effectif des agents d'exécution et des agents de maîtrise est insuffisant. Et pourtant, le personnel de ces deux catégories socio-professionnelles constitue les chevilles ouvrières de la SNEL, sans lui, il ne sera pas possible d'améliorer la desserte.

« La présentation dans les prochaines semaines, des dossiers de régularisation des journaliers, devrait recevoir l'approbation du Conseil d'administration de SNEL qui a récemment donné son accord de principe et ainsi, prioriser le recrutement progressif des journaliers dans prochaines semaines et prochains mois », note la direction générale.

Les journaliers de SNEL sont des femmes et des hommes, dont bon nombre sont des diplômés, électriciens, techniciens, ingénieurs techniciens, industriels, ...Ce sont des personnes dévouées qui travaillent depuis de longues années avec la promesse d'une embauche mais sans véritable contrat de travail et sans prise en charge de l'employeur en cas de difficulté. La régularisation de leurs situations est une nécessité, un impératif.

%

1000 mètres des câbles pour assainir les réseaux à Kinshasa

Ce processus devrait se mettre en place progressivement dans les prochaines semaines, les prochains mois suivant les moyens financiers disponibles et le budget alloué aux charges du personnel. La priorité devrait être accordée aux techniciens qui participent directement à la production, au transport et à la distribution de l'électricité.

« Le mandat qui nous a été confié par son excellence le Président de la République s'inscrit dans cette démarche : le social des travailleurs pour une amélioration du service à la clientèle », a rappelé Fabrice Lusinde.

Depuis ce vendredi 8 septembre, une promotion à titre exceptionnelle a été accordée à 688 agents des catégories socio-professionnelles.

La direction générale de la Société nationale d'électricité a mis à la disposition de la Direction Nord Kinshasa plus de 1000 mètres des câbles pour assainir les réseaux. Ce qui a permis à la SNEL de desservir le Stade des Martyrs lors des IXèmes Jeux de la Francophonie.

C'est ce qu'a expliqué Victor Radjabu Salumu, directeur provincial de la SNEL Nord.