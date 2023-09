Afrique: Sédhiou-enjeux de la présidentielle au sein de Benno - Jean Pierre Senghor valide Amadou Bâ et une agriculture émergente

Le choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ pour conduire les destinées de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de février 2024 trouve sans entrave l'assentiment des militants et sympathisants du mouvement politique « vision Sénégal ».

Son leader Jean Pierre Senghor l'a réitéré non sans vanter les mérites et parcours de l'homme. Par ailleurs, Jean Pierre Senghor a invité les communautés à s'investir dans l'agriculture pour assurer les défis d'une autosuffisance alimentaire durable.

Le mouvement « Vision Sédhiou » accueille avec beaucoup de satisfaction le choix de Amadou Ba, le Premier ministre, pour porter la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février 2024. Le président de ce mouvement, Jean Pierre Senghor, exhorte tous les membres et sympathisants de cette instance et celles du reste des collectivités territoriales du pays à suivre cette vision du président Macky Sall. «Nous appelons tous les membres et sympathisants de ce mouvement Vision Sédhiou, de se mobiliser, de faire un bloc massif aux côtés du Premier ministre candidat Amadou Bâ pour que Sédhiou aussi relève le défi de la victoire éclatante au soir du 25 février 2024.

C'est un appel à un rassemblement autour du candidat qui, à mon sens, est capable sérieusement de gagner ces élections », déclare l'homme politique.

%

Jean Pierre Senghor dit être convaincu des aptitudes de Amadou Ba à conduire cette mission avec succès : « Amadou Bâ présente tous les attributs pour que les Sénégalais lui fassent confiance. D'abord c'est parce que c'est quelqu'un qui a un parcours administratif et politique éloquent. Il a été directeur général, longtemps ministre des Finances avec une bonne tenue des comptes, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Je suis convaincu que c'est quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir, qui est proche des populations et qui connaît les réalités du Sénégal. C'est donc un candidat et futur président qui pourra préserver, consolider et améliorer les acquis du président Macky Sall », rassure-t-il.

Dans un tout autre registre, le président du mouvement « Vision Sédhiou » et haut responsable politique de la mouvance présidentielle exhorte les populations et surtout les jeunes à explorer les projets et programmes de l'Etat notamment dans le domaine de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire.

Lui-même dans les champs bien souvent avec plusieurs dizaines d'hectares d'emblavures, Jean Pierre Senghor dit bien croire à l'agriculture pour réussir ce pari et inscrire le Sénégal dans le registre des pays émergents.