Sénégal: Pathé Diagne, lamane de la pensée* (Par Alioune Sall)

Saint-Louis (3 au 5 décembre 2018) : Colloque international sur le thème Globalisation, langues nationales et développement en Afrique.

Notre conférence Sargal .... célèbre Pathé Diagne le linguiste. Choix ne pouvait être plus heureux que celui-là car ses travaux dans cette discipline font autorité. «Familier de la linguistique européenne, du structuralisme saussurien, des travaux de Louis Hjelmslev et de la glossématique de Roman Jakobson et de l'École de Prague »,Pathé a ,dès le début des années 60, participé, par ses travaux aux États-Unis, à l'avènement de la linguistique transformationnelle et générative.

Dans la mouvance de l'École de Emon Bach, il a contribué en collaboration avec Joseph Wilkins, aux travaux de linguistique comparative initiés au sein de la West African Linguistic Society et réalisé, au début des années 1960, à l'Université de Carbondale, Illinois, le premier Manuel du Français et le premier Manuel du Wolof, selon la méthode transformationnelle ou générative . Dans la foulée, Pathé Diagne rédigera, en collaboration avec les professeurs Joseph Greenberg et David Dalby, la partie introductive à la linguistique historique, du volume I de l'Histoire Générale de l'Afrique publiée par l'UNESCO. Pathé est, de toute évidence, un linguiste hors pair et le choix fait par l'Institut d'Études Avancées (IEA) de lui rendre hommage est on ne peut plus justifié.

%

Mais peut-on, pour autant, réduire Pathé Diagne (PD) à un linguiste, si prestigieux que soit le titre ? Assurément non L'homme aurait encore pu être retenu si l'Institut d'Études Avancées (IEA) avait décidé de célébrer un économiste, un philosophe ou un historien des civilisations, voire un exégète du livre Saint des musulmans ,Al Quran, qu'il a traduit en wolof.

Car PD est tout cela; il est aussi à l'aise dans la discussion sur les formes pronominales que sur les cycles économiques ; tout aussi capable de disserter de paléontologie génétique et d'archéologie linguistique de l'ère ramakushi il y a 8000 à 10000 ans avant JC que de la restauration de sa ville natale St Louis pour en faire une cité d'avenir, portant au Blues people comme les appelle Leroi-Jones la même attention que celle qu'il porte à la statuaire olmèque précolombienne. Tout se passe comme s'il avait fait sien le fameux « Homo sum et nil humanum a me alienum est .... »

C'est que « les humanités » n'ont pas de secret pour lui. Par la diversité des champs qu'il explore et la rigueur avec laquelle il les laboure, PD fait penser immédiatement à Cheikh Anta Diop avec qui il a, au demeurant, de nombreuses similarités et affinités sur lesquelles je dirai deux mots

D'où lui vient cette capacité ? Lorsque je lui pose cette question, et l'interroge sur son itinéraire intellectuel, Pathé me répond que son itinéraire intellectuel est simplement celui d'un homme qui a pu s'offrir le luxe de fréquenter les bibliothèques plus que de raison. Je ne crois pas que ce soit si simple ; quelque chose me suggère qu'il y a là un raccourci trompeur, ou une simplification outrancière.

Aujourd'hui, je voudrais me risquer à donner quelques clés à cette question. Et je voudrais en privilégier trois.

Certes, Pathé est curieux intellectuellement mais la curiosité ne suffit pas à expliquer sa richesse et sa densité car, si elle ne s'adosse à rien, la curiosité peut mener au dandysme intellectuel et à l'éclectisme bon enfant, fréquents dans les salons mondains mais tout à fait aux antipodes de la pensée structurée et dense de Pathé .

1)Pathé Diagne est dense parce qu'il est travailleur ou, plus justement, chercheur.

Un chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui apprend, s'initie. Pathé n'a pas de mal à le comprendre lui qui ,dès le jeune âge, a baigné dans une atmosphère studieuse où l'on enseigne que Ku Jangul doo tari (Qui n'a pas appris, ne peut réciter sa leçon). .

Cette atmosphère, c'est celle de l'école coranique d'abord qu'il fit chez Youssoupha Sall et qui le marquera profondément ; il aurait pu la faire chez lui ou d'autres oncles car dans la famille de Tafsir Oumar Sall dont il est un descendant direct par sa mère Rokhaya Sall, les érudits étaient nombreux, y compris parmi les femmes dont l'une d'elles, Maam Taam, tenait un daara féminin. Le daara saint-louisien est alors une école de vie, un lieu où l'on se forme à plusieurs disciplines. PD y apprend le Coran mais aussi son intérêt pour la linguistique s'y forme, avec l'apprentissage du wolofal, qu'il maitrisera avant même d'aller à l'école française. Mais le daara est aussi un lieu où l'on se forme à la tolérance, à la solidarité, à l'humilité.

Ces qualités, PD les mettra à profit et les affinera au petit lycée de la rue Neuville et plus tard au lycée Faidherbe à St louis, où PD fait partie des plus brillants élèves ;même s'il est déjà contestataire il est connu et reconnu, réputé pour ses capacités intellectuelles.

Diagne Pathé, ainsi qu'il est appelé alors, se distingue par son gout pour la littérature française, singulièrement la poésie. Mais il étonne aussi par son avidité à chercher le savoir hors des sentiers battus qui le conduira à lire, Nations Nègres et Culture en une nuit, alors qu'il n'est qu'en seconde. De St Louis, il rejoindra le lycée Van Vollenhoven à Dakar, autre centre d'excellence, où il s'illustrera également en passant haut la main les deux parties du baccalauréat qui lui ouvrent l'accès à l'enseignement supérieur.

Après un passage à l'Université de Dakar sanctionné par deux licences en lettres et en sciences économiques, PD va s'inscrire à la Sorbonne et à l'École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales, deux institutions où officient les grands maitres des sciences sociales de l'époque.

Ses professeurs ont pour noms Georges Balandier, Georges Gurvitch, Leroi Gourhan, Gilles Martinet ,G.Manessey, E.Benveniste, L.Homburger, Piveteau, L.V Thomas, R.Aron. Ils font autorité dans les domaines de la sociologie, de l'anthropologie, du comparatisme, de l'égyptologie, de l'archéologie, et de la paléontologie...Il fréquente aussi Sciences Po où officie un certain Raymond Aron. PD s'intéresse davantage à ces disciplines qu'aux sciences économiques dans lesquelles il s'illustrera pourtant en soutenant une thèse sur l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest . Il approfondit sa connaissance des travaux de Cheik Anta Diop dont il deviendra l'ami et à qui il consacrera d'ailleurs un ouvrage :Cheikh Anta Diop et l'Afrique dans l'histoire du monde.

Il s'intéresse à la Harlem Renaissance et sera un des premiers Sénégalais de sa génération à se rendre aux USA et à participer aux combats intellectuels des Afro-Américains avec qui il cheminera à Dakar lors du Festival mondial des arts nègres, en 1966, et à Alger avec le Festival culturel panafricain tenu en 1969.

C'est fort ce tout cela que PD va, vers la fin de la décennie 60, s'installer à Dakar pour y poursuivre une carrière de chercheur. Lorsqu'il pose ses pénates à l'Institut Fondamentale de l'Afrique noire (IFAN) de l'Université de Dakar il a déjà commis deux ouvrages devenus des classiques: Une grammaire moderne du wolof -seul avant lui le grammairien Senghor s'était risqué à un tel exercice pour une langue africaine, en l'occurrence le Sereer- et le Pouvoir politique traditionnel en Afrique de l'Ouest alors que nombre de ses professeurs dont Balandier et Martinet l'avaient assuré chacun dans son territoire que ses thèses ne trouveraient pas d'éditeur dans la France bien-pensante.

A l'IFAN, il va poursuivre les travaux de linguistique entamés à Paris .Il le fait avec brio et publie coup sur coup des ouvrages qui feront date : l'Anthologie wolof de la littérature universelle, IFAN, Dakar 1970, l'Anthologie de la littérature wolof, IFAN, Dakar, I971, témoignent de cette intense activité intellectuelle. PD se lance aussi dans la traduction en wolof de classiques de Sophocle, de Tolstoï, de Shakespeare, de Buchner, de Gogol, etc. Plus que jamais il fait sien l'adage « xam sa lakk xamm sa bopp » (si tu connais ta langue, tu connais ton identité).

Sa décontraction le fait remarquer des chercheurs qui, en passant devant son bureau dont la porte est toujours ouverte ,l'entendent chanter, siffloter, commenter un match de football, fredonner des accords de Thelonious Monk ou disserter sur la rencontre entre le Neandertal et l'Homo sapiens avec une égale aisance ne donnant jamais l'impression d'être en peine. PD va être remarqué aussi hors de l'IFAN par des cinéastes comme Ousmane Sembene ou Johnson Traore avec qui il va collaborer sur différents projets .

Hors du Sénégal, PD est connu aux USA où il se rend régulièrement à partir de 1967 alors que le Black Power prend son envol en 1972. Il dispense des cours dans plusieurs universités mais surtout il dialogue avec un grand nombre de nationalistes afro-américains . Molefi Asante, Leroi Jones qui deviendra Amir Baraka, Ron Karenga qui n'est pas encore Maulana,Stokely Carmichael qui s'installera dans la Guinée de Sékou Toure sous le nom de Kwame Toure

Pourtant travailler à Dakar participait de la gageure . Pouvoir surmonter les conditions de travail difficiles, ne suffisait pas . Il fallait y ajouter une grande dose d'audace. D'autant qu' à la différence de ces chercheurs qui labourent les terrains bien balisés de leurs thèses Pathé se pose en défricheur, un de ceux qui n'ont de cesse de questionner, voire bousculer les doxa et les idées reçues .

Ce trait de caractère, cette indépendance d'esprit lui vaudra d'être combattu par le système mandarinal français qui se déploie à pleines voiles au Sénégal à l'époque avec une université qui est la 17 eme de France et un IFAN qui est encore très largement français. PD sait que les mécanismes coopérationnels de la France gaulliste et ne lui feront pas de cadeau; il a devant lui l'exemple de Cheikh Anta Diop réduit au rang d'ermite dans son laboratoire de carbone avec un salaire de misère de 150 dollars. Mais cette perspective n'effraie pas PD qui du reste affiche un souverain mépris pour les biens matériels .

L'historien des civilisations va continuer à s'engager sur un terrain où la controverse est particulièrement vive. Dans le sillage de CAD combattu par l'Université, il défend les thèses de Nations Nègres et culture. Il fera preuve sur ce terrain de la même rigueur que celle qu'il met à défendre les langues africaines.

L'ère /aire ramakushi, à laquelle il va consacrer plusieurs ouvrages d'une rare érudition, l'occupe. .Pour autant, l'historien ne se désintéressera pas d'une histoire plus immédiate, en particulier celle des « mésaventures africaines » de la France gaullienne pour reprendre le sous-titre de son ouvrage De la République de Felix Éboué à la Francafrique de Charles de Gaulle.

Pour réaliser ses projets, pour faire triompher son intelligence, et ses intuitions géniales, PD mobilise cette qualité qu'il possède en abondance: son audace. Et un côté rebelle qu'il possédait déjà au lycée Faidherbe et qui lui fit préférer le béret basque aux couvre-chef plus classiques. Et l'audace, Pathé n'en manque point ; qui allait le conduire à affronter l'establishment euro ou sémito-centriste et attraire en justice, en France, un certain Jean Daniel, éditorialiste du Nouvel Observateur qui fut déclaré coupable et condamné.

Une audace qui allait le conduire à déconstruire les paradigmes d'un certain Léopold Sedar Senghor devenu le servant de la francophonie après avoir été le chantre de la négritude. Senghor était alors au summum de son imperium politique et intellectuel et résumait sa philosophie d'une maxime : « Sévir sans faiblesse coupable ni cruauté inutile »Telle était sa position face à ses adversaires politiques depuis la mise sur pied du régime présidentiel en 1963 mais aussi face aux intellectuels.

Pour le monocrate qu'il était devenu en instaurant un présidentialisme exacerbé en lieu et place d'un régime parlementaire dont il se défit en 1962, le maitre mot était sévir, au risque de susciter une résistance à laquelle PD prit une part active, même si elle est peu connue. Le festival d' Alger en 1969 marqua le paroxysme de l' affrontement Diagne-Senghor qui jusqu'alors avait été à fleurets mouchetés .

*A SUIVRE

Nota : Le décès de Pathé Diagne survenu le 23 Aout 2023 à Dakar a remis à l'ordre du jour tout l'intérêt du texte que Dr Alioune Sall a servi à l'auditoire lors du colloque international sur le thème Globalisation, langues nationales et développement en Afrique - Hommage à deux pionniers de la linguistique africaine : Arame FAL et Pathé Diagne.

Sud Quotidien reproduit en plusieurs jets cette conférence magistrale qui a été prononcée dans la foulée du lancement de l'Institut d'Études avancées (IEA) de Saint-Louis en 2018, sous le titre Pathé Diagne, lamane de la pensée, au linguiste, éditeur et économiste qui, depuis de nombreuses années, a vécu dans la pénombre.