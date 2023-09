Madagascar: Dircab de la Présidence - Le Gal Jean-Yves Rasolondraibe prend fonction

Le nouveau directeur de Cabinet de la Présidence de la République prend officiellement ses fonctions au sein de la Présidence de la République.

En effet, la passation de service entre le Dircab entrant, le Général de Brigade, Jean-Yves Rasolondraibe et la Dircab par intérim Lova Hasinirina Ranoromaro s'est tenue hier au Palais d'Ambohitsorohitra. La cérémonie a été organisée dans une ambiance sobre et discrète.

Certainement à cause du fait que le nouveau Dircab prend service dans un contexte assez particulier car après la démission du désormais ex-président et non moins candidat à sa propre succession, Andry Rajoelina, et le président du Sénat Herimanana Razafimahefa qui a renoncé à assumer l'intérim du président de la République, il n'y a aucun véritable patron à Ambohitsorohitra.

Et ce, dans la mesure où la Haute Cour Constitutionnelle a décidé de confier l'intérim à un gouvernement collégial dirigé par le Premier ministre Christian Ntsay. Pour sa part, Lova Hasinirina Ranoromaro, Dircab par intérim et non moins porte-parole et directrice de la Communication et des Relations publiques, a profité de cette occasion pour remercier ses collaborateurs au sein de la Présidence. Selon les informations, elle s'est vue attribuer un poste stratégique dans l'équipe de campagne du candidat Andry Rajoelina.