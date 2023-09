Madagascar: Prévision Météo - Les premières pluies attendues en novembre

« Pour les trois prochains mois, les précipitations seront normales à supérieur à la normale saisonnière sauf dans les régions Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana, l'extrême sud-ouest de la région Bongolava, les régions Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, la partie nord de la région Anosy ».

Par ailleurs, elles seraient « normales à inférieures à la normale saisonnière dans l'extrême nord de la région Androy », précise la mise à jour des prévisions saisonnières publiées par la direction générale de la météorologie (DGM). Interrogé sur la signification de la prévision en question, un technicien auprès de ladite organisation explique que « la saison pluvieuse pourrait vraiment débuter vers le mois de novembre prochain ». On devrait faire face à un mois de septembre plus ou moins sec si l'on s'en tient toujours aux explications du technicien du DGM. Par ailleurs, on ne devrait pas « manquer d'eau durant la saison pluvieuse » qui s'annonce, précise-t-il.

Chaud

Côté thermomètre, « Les températures moyennes saisonnières seront en général plus chaudes que la normale saisonnière dans toutes les régions de la Grande Île ». La situation générale est en relation avec la phase « El Nino » qui s'installe. Ce qui signifierait que la température de la surface de la mer est plus chaude que la normale dans la partie Est du Pacifique. Ainsi, les tendances des températures et des précipitations seraient guidées par ladite installation.