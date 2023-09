Madagascar: Taekwondo - WT-Fédération - L'élection du nouveau président en début 2024

La Fédération malgache de taekwondo a dévoilé les dates des prochaines activités jusqu'en mars 2024.

Après les Jeux des Îles de l'Océan Indien, les taekwondoïstes malgaches se préparent pour les Championnats d'Afrique Kyorugi qui se dérouleront en Côte d'Ivoire les 11 et 12 novembre prochains. La Direction technique nationale est actuellement en phase de préparation pour le regroupement. Le nombre des athlètes n'est pas encore déterminé mais selon les explications au niveau de la Fédération, Madagascar souhaite aligner le plus grand nombre de combattants possible.

Toutefois, cela dépend des moyens financiers. Pour rappel, les taekwondoïstes malgaches ont réalisé un exploit lors des Jeux des Îles en remportant un total de 13 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Notons également que le staff technique de cette instance est composé de six membres, à savoir, Narinja Ramanantsoa, Pharlin Dimby, Gilchrist Rakotoson, Claude Rakotoarisoa, maître Jeongmoo Lee et le Dtn Joachin Rivo Rakotobe.

A ce niveau, les décisions sont prises collégialement. Ainsi, il y a eu plusieurs détections et matchs-tests avant la constitution de l'équipe nationale aux JIOI. Le début d'année 2024 sera marqué par le championnat de Madagascar Kyorugi et Poomsae dont la date et le lieu sont encore à préciser ultérieurement. Ce sommet national sera jumelé avec l'Assemblée Générale Elective de la Fédération malgache de taekwondo WTF. Le programme se poursuit avec la qualification Olympique Africaine qui se dispute au Sénégal en février 2024. Les Jeux africains du Ghana sont également dans le viseur de mars 2024.