Sénégal: Choix d'Amadou Ba comme candidat de Benno - Le PIT donne son onction

Le Parti de l'Indépendance et du Travail valide le choix opéré par le président Macky Sall en désignant son Premier ministre Amadou Ba comme porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024.

Dans un communiqué en date d'hier, lundi 11 septembre 2023, le parti de feu Amath Dansokho, via le Secrétariat du Comité Central, a dit avoir procédé, dans la ligne du 7ème Congrès et sur mandat de la dernière session du Comité Central, à l'évaluation de la proposition faite à Benno Bokk Yakaar par le Président de la coalition.

Au terme de ses délibérations, note le texte du PIT, « le Secrétariat adhère à la proposition faite car trouvant que le Premier Ministre Amadou Ba réunit l'essentiel des qualités attendues d'un Président de la République pour d'une part négocier le délicat virage entamé par le pays et, de l'autre, consolider en les confortant les avancées du Sénégal, dans un contexte mondial d'une très grande complexité ».

Et d'arguer par suite que « l'étape actuelle exige d'un premier magistrat de la Cité, outre une expérience avérée en matière de conduite des affaires d'État, de l'écoute, de l'humilité, du pragmatisme, une sensibilité particulière quant au sort des simples gens mais aussi de la rigueur et une grande capacité à trancher, y compris concernant des questions difficiles ». Le PIT dira dans la foulée que « Par-delà, il est attendu du candidat de Benno Bokk Yaakar une grande capacité de fédérer et d'entraîner aux fins non seulement de conquérir le suffrage des Sénégalais mais aussi pour disposer du nécessaire socle politique permettant au pays de maintenir, dans la durée, sa stabilité sociale et la paix civile en son sein ».

Pour autant, le Secrétariat du parti engage, via son communiqué, « l'ensemble des militants du Parti et tous ses sympathisants - maintenant que le candidat de Benno Bokk Yaakar est connu - à s'investir pour amener un maximum de compatriotes à faire, avec nous, ce choix de la raison, celui de la lucidité et de la construction nationale ». Dans cette optique, selon le PIT, « Les camarades ne devront ménager aucun effort ni aucune initiative susceptible d'éclairer les Sénégalais sur les enjeux et permettre à Benno Bokk Yakaar de sortir victorieuse de la prochaine compétition électorale de février 2024 ».