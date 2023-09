Madagascar: Foire Meva - Une bouffée d'oxygène pour l'économie du Nord

Suite au grand succès des années précédentes, Foire Meva revient avec sa neuvième édition qui se déroule du 9 au 16 septembre dans la capitale du Nord.

Cette édition aurait dû avoir lieu en 2020, mais elle avait été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Depuis la première édition en 2005, la foire Meva est devenue une référence parmi les dispositifs d'animation et de promotion des activités économiques de la région Diana. C'est dans ce contexte que pour cette année 2023, la neuvième édition est classée spéciale, car elle marque la relance des activités économiques post-Covid.

Elle ambitionne de faire participer des acteurs économiques de tous les secteurs de plusieurs régions et localités de Madagascar ainsi que des îles de l'océan Indien, représentées par La Réunion. Ainsi, il s'agit d'un évènement multisectoriel à caractère économique local, présenté par la Chambre de commerce et de l'industrie d'Antsiranana (CCIA) et ayant pour objectif de faire profiter à la population antsiranaise et de renforcer la dynamique économique régionale à travers les contacts et les échanges durant la foire. Aussi, c'est un événement emblématique de la vie économique locale à l'heure où le tourisme est actuellement en haute saison.

Potentialités

Il permet aussi aux visiteurs de découvrir les potentialités régionales et inter-régionales à travers les différents produits et opportunités existant dans la région Diana et ses régions avoisinantes. Pendant huit jours, les exposants déclinant la richesse et la diversité de l'économie locale et régionale, feront ainsi découvrir l'excellence de leur savoir-faire. Métiers d'art, métiers du tourisme et des loisirs, métiers des effets vestimentaires et de la gastronomie ...

« Cette foire économique Meva 2023 a pour objectif de faire découvrir aux investisseurs les potentialités des secteurs et des filières économiques porteurs de la région, de faire disposer les acteurs de développement économique d'un espace d'opportunité pour exposer leurs produits et offrir une meilleure visibilité de leurs activités, et de mettre en relation l'offre et la demande », a fait savoir Laou Powing Wilfrid , président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antsiranana.

De fait , la Place Foch , située devant la mairie et le bloc administratif, est couverte des 135 stands colorés et animés par des exposants issus de différents secteurs d'activités et venant d'autres régions, voire même de la capitale. Mention particulière pour la présence de l'Indonésie qui expose ses différents produits, déjà présents sur le marché malgache. Pour marquer la notoriété de ladite foire, son inauguration officielle, tenue dans la grande salle de la municipalité d'Antsiranana, a vu la présence des autorités civiles et militaires régionales conduites par le secrétaire général du gouvernorat, Angelo Tilahizandry, les partenaires et des représentants des exposants.

À cette occasion, le ministre du Tourisme, Joël Andriamandranto, a représenté le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. Il a donné le coup d'envoi de cette neuvième édition de la Foire Meva, suivi de la visite des stands. Outre le côté commercial, un programme d'animation économique touchant divers aspects de l'économie se déroule tous les jours en marge de cette manifestation à caractère économique, durant une semaine.

À cette occasion, des conférences-débats portant sur différentes thématiques sont et seront présentées par des partenaires issus des filières agriculture, élevage, tourisme... Citons, entre autres, la participation de la BNI et KRED, sponsors de la foire Meva. Ces institutions ont animé une conférence sur les divers produits bancaires et le crédit Miarina. Un espace dédié B2B est mis en place pour l'amorce de nouveaux contacts commerciaux, mais également un espace où les opérateurs régionaux peuvent créer une synergie entre eux et contribuer à une meilleure visibilité et aux opportunités et potentialités des régions.