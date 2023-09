Afrique: Jeannot Ravonimbola - « Il y a eu des doutes durant les JIOI 2023 »

Inspecteur de la Jeunesse et des sports formé au Sénégal, sortant de l'EN 3, spécialiste en éducation et sciences des sports et management à Düsseldorf de 1987-1989, ancien international et Directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, directeur du sport fédéral de 1997 à 1999 et directeur régional des sports Boeny de 2003-2017, ancien membre de l'équipe nationale malgache de basketball, Jeannot Ravonimbola connait bien le sport malgache et c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut.

Retraité depuis l'année 2015, Nônô pour les connaisseurs ou Alphonse Marie Jeannot Ravonimbola de son vrai nom, est l'un des plus capés des entraineurs malgaches en basketball. Déjà à la tête de l'équipe nationale de basketball durant deux éditions des JIOI, le premier en 1993, médaillé d'or aux Seychelles et à Madagascar cette année, chef de délégation malgache durant les JIOI 1998 à la Réunion, Jeannot Ravonimbola est un homme de perfection et toujours un entraineur soif de victoire.

Coach de plusieurs clubs comme l'AS Port Toamasina, AS Sotema Mahajanga, ASACO, ACB Boeny, SBBC, SEBAM, BCK Toliara et multiple champion de Madagascar, l'année 2017 a été le summum de ses réussites en tant que coach : champion de Madagascar U16, U18, U20, vainqueur de la coupe du président et champion de Madagascar en N1A hommes. Grâce à son amour pour le sport, il a déjà visité plusieurs pays, parmi tant d'autres, tels que la Chine, l'Ouzbékistan, la Russie, l'Allemagne (coach clinic Munich), Dakar, au Sénégal (Bourse d'étude de 1994-1996) le Kenya, la Réunion, Seychelles.

Traces indélébiles

Jeannot Ravonimbola a laissé ses empreintes dans l'histoire du sport malgache en général et le basketball en particulier. Durant la XIe édition des JIOI 2023 que Madagascar vient d'héberger dernièrement, Coach Nônô vient de laisser des traces indélébiles pour le basketball masculin pour la énième fois. « Au début de la compétition, il y a eu de doute surtout que notre première adversaire a été La Réunion. Ce n'est pas n'importe quelle équipe car ce sont des joueurs français.

Dès que nous les avons battus à la première confrontation, je me suis dit, ce sera notre adversaire en finale et la bataille sera dure », confie Coach Nônô. Depuis cette première victoire, Jeannot Ravonimbola a étudié toutes les stratégies possibles pour gagner la médaille d'or du basketball 5x5 masculin et il a réussi sa mission. « Je suis très satisfait de notre parcours durant la compétition des JIOI 2023 à la maison. Nous avons battu un à un nos adversaires et nous avons gagné la médaille d'or. Pour les prochains challenges, il appartient à la Fédération malgache de basketball de décider», termine Jeannot Ravonimbola.