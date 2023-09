Gabon: Joannick Ngomo Obiang dote le Lycée Moïse Nkoghe Mvé d'une salle multimédia

L'année scolaire 2023-2024 démarre sous de bons aupices pour le Lycée public Moïse Nkoghe Mvé de Mitzic. Et pour cause, l'établissement va se doter d'une salle multimédia entièrement équipée de matériel informatique flambant neuf. L'oeuvre est de Joannick Ngomo Obiang, Directeur Général de l'ONDSC et fils de la localité.

Le lundi 11 septembre 2023, alors que le personnel administratif, d'encadrement et pédagogique du Lycée public Moïse Nkoghe Mve de Mitzic, chef-lieu du département de l'Okano effectuait sa rentrée administrative pour l'année scolaire 2023-2024, les responsables de ce établissement secondaire public de plus de 1700 élèves réceptionnaient un important don de matériel informatique, didactique et d'entretien d'espaces verts offert par le Directeur Général de l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), Joannick Ngomo Obiang, par ailleurs fils de la localité.

La cérémonie a eu lieu au préau de l'établissement. Occasion pour Larry Norbert Oyé, l'émissaire du donateur, de remettre officiellement ce don composé de 10 ordinateurs de bureaux complets de marque HP au proviseur du lycée, Jean Paul Verger Effe Nnang, en présence de ses principaux collaborateurs. Et l'envoyé spécial du DG de l'ONDSC de préciser que ledit matériel doit contribuer à la mise en place d'une salle informatique au sein du plus grand lycée public du département de l'Okano à compter de cette année scolaire 2023-2024.

« A travers ce geste de haute portée sociale, M. Joannick Ngomo Obiang vient concrétiser en acte une promesse qu'il avait faite aux responsables du lycée, il y a un mois, de leur offrir une salle informatique en ce début d'année scolaire », a précisé M. Oyé.

Un matériel qui vient en complément des autres kits remis le 13 août dernier par le bienfaiteur lui-même aux responsables de l'établissement. En effet, ce jour-là, M. Ngomo Obiang avait offert 1 ordinateur fixe, 25 cartons de craie, 3 cartons de rames de papiers, 1 imprimante multi fonctions, 1 onduleur, des cartouches d'encre, des antivirus, des équerres, rapporteurs, compas, etc. Ce matériel pourra contribuer, un tant soit peu, à l'épanouissement, à l'encadrement et à la formation des jeunes lycéens, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail du corps enseignant dudit établissement secondaire.

« Au cours d'un récent passage au sein de notre établissement, M. Joannick Ngomo Obiang avait constaté que dans notre lycée, il n'y avait pas d'initiation à l'informatique. Chose inconcevable au 21e siècle. Il a donc promis de nous doter en matériel informatique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous lui sommes très reconnaissants, parce qu'il a tenu sa promesse », s'est réjoui le proviseur, Jean Paul Verger Effe Nnang.

Tout comme Elvis Mba, président de l'association des parents d'élèves (APE) dudit lycée, qui a remercié le fils du département de l'Okano et de la commune de Mitzic, Joannick Ngomo Obiang, pour ce geste de solidarité et de coeur posé en faveur de la jeunesse « Okanoise ».

Cette nouvelle salle informatique du Lycée Moïse Nkoghe Mvé de Mitzic a été baptisée "Salle Jean Baptiste Ngomo Obiang".