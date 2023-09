Gabon: Mouvement d'humeur de la Coopérative des Travailleurs de la Zone Economique de Nkok

Suite au mouvement d'humeur des travailleurs de la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok regroupés au sein d'un collectif dénommé « Coopérative des Travailleurs de la Zone Economique de Nkok (CTZEN) » une rencontre a eu lieu ce lundi 11 septembre 2023, entre les membres de ladite coopérative, l'Administrateur Général Adjoint, la Directrice Général du Travail, ainsi que les représentants de la Gabon Special Economic Zone (GSEZ), organe d'aménagement et de gestion de ladite Zone, afin d'échanger sur leurs revendications et d'envisager des solutions à court, moyen et long terme.

La mobilisation des représentants des Forces de Défense et de Sécurité en poste dans la ZIS de Nkok, a permis de trouver une issue d'ouverture au dialogue entre les parties concernées.

Suite aux échanges de ce jour et à la lecture des revendications, il en ressort que certains points ont déjà fait l'objet d'un courrier de sommation de l'Administrateur Général, daté du 23 juin 2023, adressé aux Directeurs Généraux des sociétés de la ZIS de Nkok, afin qu'ils s'y conforment sans délai. Plus précisément, il s'agit entre autres du respect de la durée légale de travail et des indemnités d'heures supplémentaires conformément au Code du Travail en République Gabonaise.

Alors que les négociations sur les autres points de revendication se poursuivront avec les travailleurs ce mardi 12 septembre 2023, des discussions ont été également entamées ce jour avec les Directeurs Généraux des entreprises installées dans la ZIS de Nkok, afin de leur rappeler leurs obligations face aux prescriptions du Code du Travail et recueillir également sur avis, recommandations et éventuelles inquiétudes.

%

Aussi, l'Autorité Administrative rappelle qu'en marge des présentes revendications, les parties prenantes concernées par la question du respect de la législation du travail au sein de la ZIS de Nkok mènent conjointement les actions suivantes :

- La réalisation d'audit par un cabinet indépendant de la situation des travailleurs de la ZIS de Nkok, dont le rapport est en cours de finalisation ;

- La mise en demeure de 14 sociétés pour régularisation de leur situation, accompagnée de contrôles et pénalités en vue de régularisation des situations illégales ;

- La sensibilisation permanente des opérateurs sur la question des conditions de travail et des droits sociaux.

Outre, l'Autorité Administrative conduit la réflexion sur le projet de création d'un bureau d'embauche dans la ZIS de Nkok, regroupant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, l'Autorité Administrative consciente de la situation actuelle, réaffirme son engagement à oeuvrer pour le respect de la réglementation en vigueur en République Gabonaise et invite l'ensemble des travailleurs à opter pour un dialogue social apaisé pour sortir de cette crise.