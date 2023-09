Cote d'Ivoire: Diplomatie- L'Argentine annonce la réouverture de son ambassade

L’ambassade de l’Argentine en Côte d’Ivoire va rouvrir très bientôt ses portes à Abidjan, avec un ambassadeur résident, a annoncé, le lundi 11 Septembre 2023, Kacou Houaja Léon Adom, ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora. Il a donné cette information, au terme d’une audience qu’il a accordée au sous-secrétaire chargé de la politique extérieure du ministère des Affaires extérieures, du Commerce et des Cultes de la République d’Argentine. Rapportent les sources officielles.

« Le ministre m’a fait l’honneur de m’annoncer que très prochainement, l’ambassade de l’Argentine sera rouverte ici à Abidjan», a révélé le ministre délégué, en indiquant que l’Argentine a entrepris de rendre plus dynamique sa coopération et d’étendre sa carte diplomatique à l’Afrique de l’Ouest. « Cette nation a, ainsi, estimé que la Côte d’Ivoire est suffisamment importante pour y installer son ambassade. Nous allons donc, très bientôt, voir cette ambassade rouvrir avec un ambassadeur résident», s’est-il réjoui.

A la faveur de cette ouverture, Kacou Houaja dit avoir sollicité auprès de l’autorité argentine l’arrivée de l’équipe nationale de football de l’Argentine, ainsi que Lionel Messie. « J’ai demandé de faire en sorte qu’à l’ouverture de cette ambassade, il fasse venir l’équipe nationale et Lionel Messie. Si possible avant la Coupe d’Afrique des Nations, c’est-à-dire le mois de janvier de l’année prochaine », a-t-il expliqué. Pour le ministre délégué, cela ne fera que susciter plus d’engouement à l’endroit de la jeunesse africaine et ivoirienne. Selon Kacou Houadja, son hôte « a promis de consulter la fédération d’argentine pour que ce rêve devienne une réalité ».

%

Selon nos sources, le représentant du gouvernement argentin s’est réjoui de sa présence en Côte d’Ivoire. Du fait notamment des discussions fructueuses qu’il a eues avec un membre du gouvernement. « Nous avons discuté des relations bilatérales du point de vue politique, économique et commercial », a-t-il déclaré. Et de préciser qu’un accent particulier a été mis sur des «niches commerciales : l’agriculture, l’élevage, le sport, l’économie numérique. Le ministre argentin a également indiqué que les discussions ont aussi porté sur les questions liées au transport aérien et maritime. « Nous sommes allés plus loin, nous nous sommes entendus pour envisager certaines accords et agréments. Nous avons, en outre, décidé d’organiser une mission commerciale d’hommes d’affaires et opérateurs économiques, ici en Côte d’Ivoire », a-t-il par ailleurs fait savoir. Il a aussi affirmé que sa mission est très importante, puisqu’il s’agit de mettre tout en œuvre pour donner un nouveau souffle à la coopération entre les deux pays.