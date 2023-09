Tunisie: Pour une nouvelle relation de confiance

Les choses semblent rentrer dans l'ordre à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec l'issue de l'affaire du député Sami Abdelaali, selon les déclarations de l'intéressé, annonçant que la séance parlementaire du jeudi 7 septembre 2023 a décidé de réintégrer son nom sur la liste des députés en sa qualité de représentant de la circonscription d'Italie.

En ces mêmes moments, l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) donne davantage de précisions sur la prochaine échéance électorale, celle relative au Conseil national des régions et des districts, prévue à la mi-décembre 2023.

Donc, à peine trois mois nous séparent de ce nouveau scrutin destiné à compléter la mise en place des institutions nationales de l'Etat, d'où la multiplication des interventions médiatiques des responsables de l'Isie.

Trois conditions, et non des moindres, restent à remplir, selon le porte-parole avant de pouvoir annoncer la date exacte de ces élections «locales ». La première condition, attendue dans les «prochaines heures», concerne le pourvoi des trois postes vacants au sein du conseil de l'instance, en l'occurrence un représentant des magistrats judiciaires, un représentant des magistrats administratifs et un représentant des anciens membres de l'Isie.

La deuxième condition n'est autre que la promulgation du décret censé adopter le nouveau découpage électoral suite à la proposition de la création de 70 nouvelles circonscriptions électorales locales portant le nombre total de ces circonscriptions à 2.155.

La troisième et dernière condition concerne la promulgation du décret portant convocation des électeurs tunisiens.

Toutefois, dans le cadre d'une mise à jour de l'état des inscriptions, l'Isie, au cours de ces derniers jours, a envoyé massivement des SMS pour sensibiliser les électeurs à mettre à jour leurs données personnelles.

Dans le même ordre d'idées, ceux-ci sont appelés à vérifier à quel secteur ils sont rattachés. Chaque citoyen ne peut voter que là où il réside, conformément à l'adresse mentionnée sur sa carte d'identité nationale.

Comme on le constate, l'Isie est en train de multiplier les « sorties » pour expliquer les mécanismes de ces élections des membres de la deuxième Chambre, afin d'en garantir le succès et asseoir sa crédibilité.

En tout état de cause, le pouvoir en place est appelé à tout mettre en oeuvre pour présenter aux électeurs et plus largement aux citoyens, dans la transparence totale, les détails des prochaines étapes autant sur les plans politique, économique, social que financier pour l'amélioration des relations entre l'Etat et la population.