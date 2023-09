Afrique: Point de vue | Un crash, des leçons !

Personne n'aurait misé sur la déroute de l'équipe de Tunisie de volley en championnat d'Afrique. Une humiliante défaite face au Cameroun aux quarts de finale et un titre perdu d'une manière injustifiable. Dans un championnat d'Afrique qui se réduisait en un duel Tunisie-Egypte pour l'octroi du titre, notre équipe nationale a créé la «mauvaise» surprise en s'inclinant devant le Cameroun après avoir mené 1 set à 0.

Incroyable pour les fans du volley, mais moins surprenant pour les observateurs qui connaissent ce qui se passe dans les rouages de cette sélection. Mais quelle que soit la raison de cette grosse et «blessante» défaillance collective, il y a un minimum sous lequel notre sélection ne pouvait descendre.

Ce minimum, c'est la finale qui ouvre les portes des JO. Maintenant, cette sélection a signé son propre acte de fin, car un groupe de joueurs et un staff technique, qui ne sont plus capables d'aller en demi-finale du championnat d'Afrique, doivent rendre des comptes.

Des changements inévitables sont attendus pour remettre les choses dans l'ordre. Et puis, on a beaucoup à dire sur la manière dont Jacob Antonio et son adjoint Mehdi Ben Cheikh (aucune expérience d'entraîneur pour avoir un poste aussi sensible) ont dirigé la sélection et surtout ce match contre le Cameroun où ils n'ont pas trouvé la solution en trois sets. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une explication convaincante de ce «crash» qui va avoir de grosses répercussions sur la Ftvb.

afriCette fédération tiraillée et ternie par des problèmes hérités et autres actuels avec un volley-ball mal géré et qui ne donne plus de signes rassurants.

La montée de Mouloudia de Bousalem, vainqueur du championnat d'Afrique, est un trompe-l'oeil. Notre championnat est devenu sans intérêt, sans concurrence avec une EST qui se balade faute d'adversaires classiques. Les jeunes volleyeurs vivent dans un état pitoyable dans les clubs, leurs résultats en sélections des jeunes garçons et filles se dégradent.

On est dans une impasse sérieuse non seulement pour l'équipe messieurs, mais pour toute la «plateforme» du volley tunisien qui mérite d'autres dirigeants plus avertis et moins «louches». Nos sélections doivent plus que jamais repartir avec un grand coup de lifting. On a plein d'entraîneurs tunisiens et maints ex-internationaux qui attendent une chance. Qu'on arrête surtout avec un club fermé d'entraîneurs nationaux qui vont et qui reviennent et le résultat on le connaît.

Comme le cas de la sélection messieurs en basket, celle en volley a marqué un point de non-retour. Une rupture (même si les deux sélections n'ont pas le même profil) qui doit amener un recul et surtout des décisions qui mettent le volley sur le bonne voie. Et ça, il faut le faire au niveau du bureau fédéral auquel on a confié la lourde tâche de gérer.

En tout cas, beaucoup de choses doivent changer avant que ce ne soit trop tard !