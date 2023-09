Tunisie: L'ESS s'incline en amical - Se remettre en selle

Cette défaite, assez significative, apporte de l'eau au moulin de l'entraîneur Imed Ben Younès qui doit faire des correctifs dans l'optique de l'opposition face aux FAR du Maroc.

A cinq jours de la réception des FAR en match aller comptant pour le deuxième tour de la Champions League, toute la consistance et la qualité du jeu étoilé vont se dévoiler au grand jour. En prévision de cette explication, l'ESS a disputé un match amical contre le CSS qui a été ponctué par une défaite (0-2).

La page du match amical tournée, il faut vite se recentrer sur l'essentiel et se concentrer de façon optimale dans cette opposition qui rappelle de beaux souvenirs, dont la finale gagnée face aux mêmes FAR en 1997. Mais l'entraîneur tunisien, Nasreddine Nabi, risque de jouer un mauvais tour à son compatriote Ben Younès. Le coach étoilé doit remobiliser ses troupes et motiver sans cesse ses joueurs, au surpassement et aux efforts sans relâche. Le come-back en phase de groupes de la Champions League, après plus d'un an d'absence, est à deux doigts d'être obtenu.

Motiver les troupes

Le head coach Imed Ben Younès a un grand rôle à jouer dans la focalisation de ses joueurs sur cette seule échéance africaine avec la double confrontation contre les FAR. Même si un match choc face au Club Africain attend l'ESS à Sousse, prévu le 21 de ce mois, durant l'intermède des deux matchs face au FAR. Mais pour avoir enchaîné le bon et le moins bon, l'ESS suscite encore le doute et suppose certaines interrogations.

%

Le dernier match amical à Sousse conclu par une défaite 0-2 face au CSS ne déroge pas à la règle, après celle subie en ouverture du championnat, devant l'Olympique de Béja. Le premier but est intervenu à la 25' sur une erreur de la défense qui repoussa mal un coup-franc direct qu' Aminallah Haboubi, étrangement seul, n'avait plus qu'à loger le cuir dans le filet à 4-5 mètres du gardien de but. Le second but du CSS est intervenu à la 82', suite à un numéro solitaire d'Iyad Belwafi qui plaça un tir du pied droit, au ras du poteau gauche de Jemal.

Ceci dit, l'opposition de taille qui attend l'ESS face au champion du Maroc sortant ne doit laisser place à aucune fausse note, sachant qu'Ali Jemal n'a pas livré un bon match face au CSS puisqu'il est d'abord fautif, puis court sur les deux buts encaissés.

Faute de concurrence à son poste avec la défection d'Achraf Krir parti sous d'autres cieux, à cause de l'interdiction de transfert qui pèse sur l'ESS, Ali Jemal se contente de ce qu'il apporte ou pas... Il ne s'agit pas de « tirer sur l'ambulance » puisque ce gardien de but ne démérite pas et il a réalisé de nombreux « clean sheets» depuis le début de saison, précisément 4 à son actif où sa cage est restée vierge de buts.

Côté effectif, le match amical face au CSS a présenté une équipe incomplète avec quelques joueurs clés absents comme Oussama Abid, Hamza Jelassi et Alaya Brigui sans parler de Zied Boughattas qui a laissé un grand vide derrière. Le coach étoilé a fait beaucoup tourner son effectif, comme souvent dans les rencontres amicales, si bien qu'une vingtaine de joueurs se sont relayés au cours de la partie, dont certains n'ont disputé que des bribes de minutes.

Difficile de se faire une opinion complète, même avec une défaite au bout. Mais en défense Ghedamsi et Naouali, au milieu Sidibé et Mbé et en attaque Raki Aouani, Assil Jaziri et Youssef Abdelli notamment, ont bel et bien débuté la rencontre avant de céder leur place tour à tour. En somme, c'est un match à oublier, en vue de se concentrer sur l'échéance principale africaine.

Collaboration avec le HAC

A noter la visite d'une délégation de l'équipe française qui évolue en Ligue 1, Le Havre Athlétique Club. Dans ce cadre, l'inspection du Centre de formation des jeunes de l'ESS, sous la supervision de Yassine Chikhaoui qui apporte sa touche technique, a notamment «pour objectifs d'échanger des expériences et d'organiser des ateliers de formation pédagogique pour les formateurs», d'après une communication de l'Etoile. Le club normand est connu pour la qualité de sa formation ayant révélé de futures pépites du football mondial, à l'instar de Paul Pogba ou Ryad Mahrez.

Le Havre est également réputé pour être l'un des meilleurs centres de formation français. Des joueurs comme Steve Mandanda, Benjamin et Ferland Mendy, Dhorasoo, Payet, Lassana Diarra sont sortis de la pépinière havraise.

De son côté, le centre de formation de l'Etoile, fleuron historique et stratégique depuis sa création, est devenu un véritable vivier pour le club. Sous la houlette de Mohamed Ladib, Youssef Becheur, Habib Bannour et Kais Ben Abdallah, l'établissement sportif sous tutelle de l'ESS prend une nouvelle dimension et une autre envergure.