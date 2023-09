Afrique: Séisme au Maroc - Au Sénégal, des ressortissants marocains entre inquiétude et désarroi

Au Sénégal, les quelque 7 000 ressortissants Marocains recensés dans le pays sont sous le choc après le séisme dévastateur survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Pour le moment, l'ambassade du Maroc à Dakar n'a pas donné de consignes pour coordonner les initiatives individuelles qui se multiplient.

Le ventilateur sur vitesse 4, Hannan fait essayer une paire de sandales à un client. Nous sommes rue Mohamed V, LA rue des boutiques marocaines à Dakar. Depuis le séisme qui a fait trembler la terre au Maroc, difficile pour Hannan de garder la tête calme. Un mot revient pour exprimer ce qu'elle ressent. « C'est dur, c'est dur, c'est dur, répète-t-elle. Tu te sens... Quand tu es loin, tu ne peux pas rester tranquille, tu ne sais pas comment ils vont. Et là, ils ont dit que pendant deux semaines, il y aura des répliques, et peut-être qu'il y aura une réplique plus forte que le séisme. Donc, tu vois, cette attente, ça te fait un peu... Tu es toujours sur les nerfs ».

« J'ai vraiment vécu un moment de peur »

Hannan, qui vit au Sénégal depuis 16 ans, pays où elle est venue adolescente, est originaire de Fès. Elle a contacté l'ambassade du Maroc pour savoir comment elle peut aider. Elle attend les instructions.

À quelques rues de là, Safae, 19 ans, l'une des 1 200 étudiants en médecine à Dakar, était en appel vidéo avec ses parents quand la terre a tremblé : « Tout à coup, le réseau s'est coupé, j'entends les cris des gens, des parents à haute voix. J'étais vraiment dans tous mes états car je sais que je suis loin et que je ne peux rien faire. J'appelle mes parents et ils ne répondent plus. J'ai vraiment vécu un moment de peur. »

Au final, plus de peur que de mal : les parents de Safae, qui vivent près de la ville de Fès, vont bien. Mais la jeune fille a décidé de rentrer au Maroc pour aider.

Pour l'heure, les initiatives individuelles de solidarité se poursuivent en attendant des instructions de la part de l'ambassade du Maroc au Sénégal.