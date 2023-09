Afrique: Sénégal-Algérie....une affiche de rêve pour la 10e rencontre amicale depuis 1977

ALGER — La sélection algérienne de football affrontera son homologue sénégalaise mardi (20h00, algériennes) au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, une affiche de rêve pour la dixième rencontre amicale depuis 1977 entre les deux derniers champions d'Afrique en titre.

Le dernier duel entre les deux sélections remonte au 19 juillet 2019, à l'occasion de la finale de la CAN au Cairo International Stadium (Egypte), remportée sur un but de Baghdad Bounedjah, permettant aux Verts d'être sacrés champions d'Afrique pour la deuxième fois de leur histoire.

Depuis 2015, la sélection algérienne a rencontré à cinq reprises son adversaire sénégalais : Le bilan est largement en sa faveur avec quatre victoires et un nul, ce qui confirme le rapport de force qui est pratiquement le même quand ont remonte plus loin dans le passé, c'est dire que l'Algérie est la bête noire du Sénégal.

Au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi aura à coeur de battre son homologue sénégalais Aliou Cissé, sortant d'une victoire de prestige contre le Brésil (2-4), une manière pour le coach algérien de prendre l'ascendant psychologique sur un coach dont l'équipe fera partie des favorites à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

A cet égard, le sélectionneur national a estimé que le Champion d'Afrique en titre fait désormais figure de l'ogre de l'Afrique qui vient de battre le Brésil lors de la dernière date Fifa.

"C'est un vrai test pour nous devant un stade rempli et une équipe offensive qui aura à coeur de briser une série de quatre défaites face à l'Algérie. Nous avons beaucoup de joueurs indisponibles, d'autres sont en manque de compétition, mais nous allons donner le maximum dans un match référence", avait déclaré le coach national.

En stage à Constantine depuis lundi dernier, la sélection algérienne a terminé sa campagne des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations de football CAN-2023 (reportée à 2024), en concédant le match nul (0-0) devant la Tanzanie jeudi dernier à Annaba, pour le compte de la sixième et dernière journée du groupe F.

La sélection algérienne a enchaîné dimanche sa sixième et dernière séance d'entraînement avec un effectif au grand complet sur le terrain du stade du Chahid Hamlaoui de Constantine, après les retours de blessure de Rami Bensbaini et Baghdad Bounedjah.

La sélection algérienne s'est envolée lundi matin à destination de la capitale sénégalaise à bord d'un avion spécial à partir de l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine.

L'Algérie c'est notre bête noire, selon Aliou Cissé

Pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, le match de mardi est très important face à la sélection algérienne qui demeure la bête noire des Lions de la teranga.

"Pourquoi ce match- là ? 2019, c'était il y a quatre ans. L'Algérie est la bête noire du Sénégal et si je regarde les cinq derniers matchs que nous avons joué contre elle, c'est cinq victoires pour l'Algérie", note Aliou Cissé qui va retrouver son homologue Djamel Belmadi pour la 3e fois.

En outre, le coach sénégalais a expliqué que "le choix de ce match réside dans le jeu, la progression de notre équipe. Ce ne sera pas un match revanche, mais, pour suivre une politique sportive mise en place par le directeur technique national et la Fédération sénégalaise de football.

C'est une politique, une philosophie au niveau de notre préparation.

L'objectif est d'essayer de nous préparer et d'aborder cette compétition de la meilleure des manières".

De son côté, l'attaquant international sénégalais Sadio Mané a affirmé que l'équipe du Sénégal est "prête et impatiente" d'affronter son homologue algérienne.

"Nous avons une belle équipe. Nous sommes attendus à chaque fois. Ce ne sera pas facile contre l'Algérie, mais nous sommes capables de battre n'importe qui. Nous sommes bien préparés et nous attendons le jour J avec impatience ", a déclaré Mané.

Pour lui, le Sénégal est devenu, depuis lors, une autre équipe." Je ne pense pas que l'Algérie soit notre bête noire. Certes nous avons perdu nos deux derniers matchs contre elle. C'était mérité. Le match de mardi ne sera pas forcément un match revanche, mais une rencontre importante que nous jouons à domicile ", a t-il souligné.

"Les grandes équipes sont celles qui savent maintenir la barre très haut à tous les matchs. Nous savons, qu'avec l'Algérie, ce sera un autre contexte, mais nous sommes capables de reproduire le même match gagné contre le Brésil (4-2) ", a rassuré l'ancien joueur de Liverpool (2016-2022).

Vu l'engouement, il ne serait pas surprenant de voir le spectacle se dérouler à guichets fermés. D'autant plus que, selon le journaliste sportif Babacar Ndaw Faye, les cinq titres continentaux remportés par le Sénégal seront présentés au public. Il s'agit de la CAN seniors, de la CAN des moins de 20 ans, de la CAN des moins de 17 ans, du Championnat d'Afrique des nations (Chan, réservé aux joueurs locaux) et de la CAN de beach soccer.

Pour rappel, l'Algérie et le Sénégal sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Les dix derniers matchs de l'Algérie avant la rencontre face au Sénégal

7 septembre 2023 à Annaba/CAN2023-qualifications:

Algérie- Tanzanie 0-0

20 juin 2023 à Annaba/Amical:

Algérie - Tunisie 1-1

Buts: Mahrez (sur pénalty 38')

18 juin 2023 à Japoma (Cameroun)/CAN-2023-qualifications:

Ouganda - Algérie 1-2

Buts: Amoura (42 et 67)

27 mars 2023 (Tunis)/CAN-2023-qualifications

Niger - Algérie 0 - 1

But: Bounedjah (6e)

23 mars 2023 (Alger)/CAN-2023-qualifications:

Algérie - Niger 2 - 1

Buts: Alhassane Bonkano (54e, csc) et Ryad Mahrez (88e)

19 nov 2022 (Malmö/Suède- amical):

Suède - Algérie 2 - 0

16 nov 2022 (Oran-amical):

Algérie - Mali 1-1

But: Mahrez (41e+3, s.pen)

27 sept 2022 (Oran-amical):

Algérie - Nigéria 2-1

Buts: Mahrez (41e, s.pen), Atal (60e).

23 sept 2022 (Oran-amical):

Algérie - Guinée 1-0

But: Slimani (79e)

12 juin 2022 (Doha-amical):

Algérie - Iran 2-1

Buts: Benayad (43e), Amoura (82e)

Bilan en 10 matchs: 6 victoires, 3 nul, 1 défaite

Buts marqués: 12 / Buts encaissés : 8

Buteurs: Amoura (3) - Mahrez (4) - Slimani (1) - Bounedjah (1) - Benayad (1), Atal (1), Alhassane Bonkano (csc).