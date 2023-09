Algérie: 26e Sila - 1265 exposants annoncés à l'édition, le continent africain invité d'honneur

ALGER — Le 26e Salon international du livre d'Alger (Sila) aura lieu du 25 octobre au 4 novembre prochain, avec la participation de 1265 exposants de 47 pays, dont 283 algériens, selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Dans un communiqué sanctionnant une réunion de coordination pour l'élaboration du programme culturel du 26e Sila, présidée lundi par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, les organisateurs annoncent que "le continent africain sera l'invité d'honneur de cette édition", avec un programme axé sur le thème "Livre et numérisation", et comprenant 40 rencontres littéraires et conférences animées par des figures culturelles nationales et étrangères.

Le programme comporte des conférences dont "La culture africaine et l'affirmation de soi au 21e siècle", "L'engagement dans la littérature africaine", ou encore "Le soufisme, vecteur commun" et un hommage au leader sud-africain, figure de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela (1918-2013).

Le communiqué annonce également une conférence internationale sur l'oeuvre et la pensée de Malek Bennabi (1905-1973), en plus de nombreuses rencontres littéraires sur "L'expérimentation en littérature", " "L'écriture à l'ère du numérique", ou encore sur la poésie algérienne.

Lors de cette réunion, la ministre de la Culture et des Arts a abordé la nécessité d'exploiter les "passerelles culturelles et créatives reliant les pays du continent (...) au diapason du rayonnement culturelle algérien et son prolongement dans le continent".

La ministre a également accordé une "attention particulière au programme du 1er Novembre, date du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre", en plus d'avoir annoncé la tenue de certaines manifestation du Sila en dehors du Palais des expositions des pins maritimes (Safex), dans des établissements comme la Bibliothèque nationale, la Cinémathèque algérienne, ou le Palais de la culture Moufdi-Zakaria.