Angola: Le MPLA appelle à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine

Lucapa (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a appelé lundi, dans la municipalité de Lucapa, province de Lunda Norte, aux organismes de défense et de sécurité, à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, car elle représente un danger pour l'économie et la souveraineté nationale.

Le leader a lancé cet appel lors de l'assemblée des militants à Lucapa, soulignant que « la majorité des immigrés illégaux arrivent dans cette région dans le but d'explorer les diamants et de faire du commerce sans se conformer aux obligations fiscales, conditionnant ainsi le développement de l'économie nationale ».

"Nous devons tous nous impliquer dans la lutte contre l'immigration clandestine, en cessant d'accueillir et de louer nos logements aux immigrés, car cela constitue une aide et entrave l'action des organismes de défense et de sécurité", a-t-elle rappelé.

Selon la vice-présidente du MPLA, "l'Angola est ouvert sur le monde et en particulier sur les étrangers qui entrent légalement dans le but de développer des entreprises qui contribuent à développer notre économie et à générer des emplois".

D'autre part, elle a réitéré que le Gouvernement angolais a mis en oeuvre des réformes structurelles, en vue d'améliorer l'environnement des affaires, en s'ouvrant davantage au secteur privé, en vue de parvenir à la diversification de l'économie.

Luísa Damião a ajouté que l'État, à lui seul, n'a pas la capacité de générer des emplois pour tous les Angolais en âge de travailler, d'où les politiques et/ou réformes en cours dans le pays, pour rendre le secteur privé de plus en plus robuste et dynamique.

Depuis dimanche dernier, la vice-présidente du MPLA effectue une visite d'aide et de contrôle à Lunda Norte, dans le but d'évaluer le respect de l'agenda politique de son parti.

Ce mardi, elle visite des travaux d'agrandissement du barrage hydroélectrique de Luachimo.