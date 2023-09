Afrique: Cameroun-Burundi et 7 matchs amicaux, le programme de ce mardi

Huit matchs, dont un de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, sont programmés ce mardi 12 septembre. Il s'agit de celui qui oppose le Cameroun au Burundi dans le groupe C.

Deuxième du groupe actuellement derrière la Namibie, les Lions indomptables doivent s'imposer à Garoua pour assurer leur qualification. Au cas contraire, ils peuvent miser sur un match nul prolifique de 4-4 ou plus. Une défaite les éliminera et permettra au Burundi d'aller en Côte d'Ivoire.

Le match est programmé sur 19h TU.

Les autres rencontres du jour sont des matchs amicaux dont des affiches alléchantes notamment Sénégal vs Algérie, Côte d'Ivoire vs Mali ou encore Maroc vs Burkina Faso.

Le programme de ce lundi

Éliminatoires CAN 2023

Cameroun-Burundi, 19h

Amicaux

Afrique du Sud-RD Congo, 15h

Iran-Angola, 15h30

Egypte-Tunisie, 16h

Ghana-Liberia, 16h

Maroc-Burkina Faso, 18h30

Côte d'Ivoire-Mali, 19h

Sénégal-Algérie, 19h