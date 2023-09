Sénégal: Red Star - Approché par l'OL, Habib Beye n'a pas de volonté d'aller voir ailleurs

Auteur d'un excellent début de saison avec le Red Star (4 victoires en 5 journées), Habib Beye, à en croire L'Equipe, aurait été auditionné par l'Olympique Lyonnais pour prendre la succession de Laurent Blanc, récemment limogé par les Gones.

Lundi soir, le technicien franco-sénégalais s'est prononcé sur le sujet. Et apparemment, il n'a pas de volonté d'aller voir ailleurs.

« Ma seule implication est d'être avec le Red Star. Auditionné n'est pas le mot, contacté oui. C'est très flatteur d'être contacté par l'OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d'être ici. J'avais trop d'importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd'hui, j'ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d'être sollicité », a déclaré Habib Beye dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas. Je suis sous contrat, je n'ai pas de volonté d'aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d'amener cette équipe au plus haut niveau », a ajouté l'ancien international sénégalais.