Libye: LIBYE - Les inondations font plus de 2 000 victimes

En Libye, des pluies diluviennes et l'explosion des barrages ont fait plusieurs victimes.

C'est l'Est du pays qui a été affecté notamment la région Al Jabal Al Akhdar.

Oussama Hamad, Premier ministre du gouvernement de l'est libyen a donné les premiers chiffres : « les disparus se comptent par milliers. Il y a plus de 2 000 morts. Des quartiers entiers avec leurs habitants ont été emportés par les eaux vers la mer ».

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent que la corniche longeant la mer a complètement disparu, ainsi que plusieurs quartiers de la ville située au bord de l'oued.

Joint par RFI, ce lundi soir, Tawfik al Shukri, porte-parole du Croissant-Rouge libyen affrirme que » nos équipes étaient présentes partout sur le terrain depuis les premières heures de la catastrophe, mais la situation à Darna reste la plus atroce. Il y aurait plus de 2 030 corps retrouvés et plus de 9 800 déclarations de disparitions, selon les chiffres communiqués par le gouvernement.

Il y a cinq quartiers à Darna qui ont été complètement submergés par les eaux. La situation est tragique à Darna... Après les inondations des premières heures, ce sont les barrages qui se sont effondrés. Nous continuons notre travail et nous avons perdu trois membres du Croissant-Rouge alors qu'ils essayaient de sauver des familles encerclées par l'eau.

La situation exige de conjuguer les efforts de tous : des deux gouvernements libyens et des ONG locales et internationales pour que l'on vienne en aide aux personnes touchées et en souffrance, suite à cet évènement catastrophique « .