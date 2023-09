Congo-Kinshasa: Stanis Bujakera - Les professionnels des médias appellent Patrick Muyaya à plaider pour sa libération !

*Un corpus de professionnels des médias s'est rendu, ce lundi 11 septembre 2023, chez Patrick Muyaya, le Ministre de la Communication et Médias, pour des plaidoyers en faveur de leur confrère, Stanis Bujakera, arrêté depuis le samedi 9 septembre dernier. Ces chevaliers de la plume et du micro ont demandé au Porte-parole du gouvernement de s'impliquer totalement pour obtenir sa libération pure et simple.

« La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère, Stanis Bujakira nous sommes venus dire au Ministre de la Communication et Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre, que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est à son pouvoir pour que notre confrère, Stanis Bujakira, recouvre sa liberté d'aller et de revenir », a indiqué au sortir du bureau du ministre, Israël Mutala, Président de MILL RDC.

Les journalistes ont fait comprendre au ministre la principale demande de toute la corporation qui n'est autre que la libération de leur confrère arrêté, afin qu'il puisse comparaitre en homme libre. « S'il y a des charges contre lui, qu'il puisse se défendre en homme libre. C'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordé », a-t-il déclaré.

Ils ont également réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. « Nous avons demandé que les lois de la république soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi, nous entant que professionnel de médias, nous tenons absolument que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer soit à tout prix préservé », a conclu le patron de 7sur7.cd.