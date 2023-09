Afrique: Exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'Or, RDC-CIRGL - Rendez-vous au Forum Régional confirmé à Kinshasa !

*Du 12 au 15 septembre 2023 à l'Hôtel Hilton de Kinshasa, à la Gombe, le Secrétariat Général de la CIRGL et le Gouvernement congolais organisent un Forum régional sur la mise en oeuvre de la Stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). Déjà, aujourd'hui mardi 12 septembre 2023, les experts vont y travailler d'arrache-pied jusqu'au 14 septembre 2023. Puis, le vendredi 15 septembre 2023, ce sera le grand jour au cours duquel la réunion des Hauts Fonctionnaires, telle qu'ils l'ont dénommée, eux-mêmes, se tiendra.

Mise en oeuvre

Forum régional sur la mise en oeuvre de la Stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).

Le Secrétariat de la CIRGL et le Gouvernement de la RD. Congo (RDC) organisent un forum régional sur la mise en oeuvre de la Stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or de la CIRGL sous le thème « Un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce artisanal responsable de l'or dans la région des Grands Lacs ».

But visé

La Stratégie vise à contribuer aux efforts sur la réalisation du potentiel du secteur aurifère en tant que moteur de croissance économique et de développement dans la région des Grands Lacs. C'est dans cet esprit que la CIRGL et ses Etats membres ont exprimé leur engagement dans la mise en oeuvre de la Stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or après son adoption par la 5ème réunion des ministres de la CIRGL en charge des mines tenues à Brazzaville, en République du Congo, le 7 décembre 2018.

A la suite de l'adoption de la Stratégie, le Gouvernement de la RD. Congo a, en effet, proposé d'organiser et de financer un forum régional sur sa mise en oeuvre.

L'objectif général de ce forum régional est, outre son appropriation par toutes les parties prenantes, d'échanger et de convenir des voies et moyens de mise en oeuvre effective de la Stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or de la CIRGL en mettant l'accent sur le développement d'un système régional de suivi cohérent.

La stratégie est mise en oeuvre par les Etats membres suivant les orientations de l'Initiative régionale de la CIRGL contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Nature des participants

Pour rappel, ce forum régional, comprend deux segments: une rencontre d'experts suivie d'une réunion de hauts fonctionnaires. Le forum est organisé par la République démocratique du Congo avec l'appui du Secrétariat de la CIRGL, du Bureau de l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et de la GIZ.

Halte à l'exploitation illégale des ressources naturelles !

Les participants comprennent toutes les parties prenantes, aux niveaux national, régional et international dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lac, à savoir, les représentants des Etats membres de la CIRGL, les organisations et mécanismes régionaux, les représentants du secteur privé et de la société civile ainsi que les partenaires régionaux et internationaux.

LPM