Kenya: Clôture du Sommet Africain sur le Climat 2023 , RDC - Sama Lukonde salue les conclusions de la déclaration de Nairobi

Sous la thématique : « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le Monde », il s'est déroulé du 4 au 6 septembre à Nairobi, capitale du Kenya, la première édition du Sommet Africain pour le Climat 2023 (Climat Summit Africa, CSA23). Au terme de ces assises qui ont tenu toutes ses promesses, au regard du succès enregistré notamment dans la participation des pays africains et des partenaires engagés, dans le développement durable tant de l'Afrique que du monde, le Chef du Gouvernement congolais a fait le point de la participation de la République démocratique du Congo, dont il a salué les conclusions de la Déclaration de Nairobi, votée à l'unanimité par tous les pays africains.

Dans cette déclaration dite « Déclaration de Nairobi » lue par le président du Kenya, William Ruto, les dirigeants du continent ont imploré aux pays développés d'honorer leurs engagements de fournir 100 milliards de dollars de financement annuel pour le climat. Par la suite, le CSA23 les a appelés également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat.

Par ailleurs, à la sortie de cette rencontre du sommet africain, le Premier Ministre de la RDC, Sama Lukonde, asalué les conclusions de la déclaration de Nairobi, votée à l'unanimité par tous les pays africains : « Nous voici arrivés à la fin de ce sommet Africain pour le Climat 2023 qui s'est tenu ici à Nairobi au Kenya.

C'est une première où les pays africains se retrouvent pour parler d'une seule voix sur les questions du climat. Et, la RDC a fait entendre sa voix comme je l'ai dit sur son potentiel, sur sa capacité comme « Pays Solution », nous le disons tous les jours. Les minerais de transition énergétique, la forêt, le captage de carbone, les tourbières, nous avons les rivières qui permettent une production de l'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé. Mais nous avons dit ici, les défis, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations, en termes des dividendes de tout l'apport que nous donnons pour la préservation du climat et pour éviter l'augmentation de la température à plus de 1,5 degré.

Et donc, nous avons fait entendre notre voix », a-t-il déclaré, avant toutefois de signaler que, ces assises se sont clôturées sur une note satisfaisante par l'acclamation de cette déclaration qui a été votée à l'unanimité.

A en croire le Chef du Gouvernement de la RDC, le CSA23 était une grande rencontre qui a permis à toutes les réalités climatiques de s'exprimer notamment, le grand Bassin du Congo, le Mékong ou bien l'Amazonie : « Nous avons parlé effectivement de ces trois ingrédients indispensables pour prévoir l'avenir avec un ciel bleu. Il nous faut de la volonté des pays pollueurs sur leur contribution en termes de crédit carbone.

Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le voeu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Au-delà de cette détermination, nous avons parlé de la solidarité. Pour nous, la solidarité, nous la mettons d'abord sur les questions sécuritaires. Parce qu'il nous faut préserver nos forêts, non seulement des guerres, mais du braconnage », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki, s'est engagé à sensibiliser les États africains et rassembler les efforts afin de tirer le meilleur avantage du Sommet Africain pour le climat. « Je m'engage, pour ma part, à mobiliser les ressources humaines de la Commission de l'Union africaine pour garder en vive alerte l'esprit de Nairobi, en vue d'apporter la plus forte contribution possible à la mobilisation et à l'unification des voix africaines. Comme il nous a été demandé dans la déclaration, la Commission de l'Union africaine va développer une feuille de route pour cette déclaration et proposera aux Etats Membres de faire des changements climatiques, le thème de l'année 2025 à 2026 », a-t-il signifié.

En gros, cette première édition du Sommet Africain pour le Climat 2023 (Climat Summit Africa, CSA23) tenu à Nairobi, qui a fermé ses rideaux le mercredi 6 septembre, a été organisée par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le pays hôte, la République du Kenya.

Il y a lieu également de signaler que, c'était sur la décision de la 36ème session ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), tenue en février 2023, qui avait chargé la Commission de l'Union africaine de convoquer un sommet sur le changement climatique et a simultanément approuvé l'offre du Gouvernement du Kenya d'accueillir ce sommet.Ronsard Malumalu