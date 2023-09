Congo-Kinshasa: Lors du Congrès extraordinaire de son parti CIS , RDC - Claude Dipo Esabe proclame Félix Tshisekedi candidat Président de la République

*« Le Parti politique Congo Innovation Sociale, CIS en sigle, informe la Communauté tant nationale qu'internationale, que Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, FATSHI BETON, vient d'être choisi, le vendredi 8 septembre 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo, comme Candidat à la présidentielle de décembre 2023 », a déclaré Mme Claude Dipo Esabe, la Présidente nationale de CIS appelée affectueusement « Maman Solution ».

Dans une ambiance électrique, de nombreux sympathisants, cadres et militants de ce parti vieux de huit mois ont pris d'assaut, tôt dans la matinée, la somptueuse salle Foodmarket située au n°158 du croisement des avenues Etienne Tshisekedi (ex-Huileries) - Itaga dans la commune de Kinshasa. C'était le vendredi 8 septembre dernier. Calicots, banderoles, tams-tams, sifflets, drapelets, effigies en mains, les membres des Fédérations du Mont-Amba, Tshangu, Lukunga et Funa ont répondu présent à ce tout premier Congrès extraordinaire convoqué par la Présidente nationale de CIS conformément à leurs statuts.

Sous la modération de M. Stéphane Yuma Kalema et de Mme Ange Mono Makiese Kedo, le programme de cette manifestation prévoyait, après l'exécution de l'hymne national, la présentation de cette jeune formation politique et de ses différents candidats aux élections nationales, provinciales et communales et comme d'orgue, le discours d'investiture de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme Candidat de Congo Innovation Sociale aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Entourée des cadres du parti, Claude Dipo Esabe a fait cette annonce sous des frénétiques applaudissements, cris de joie, chants rythmés par la fanfare et des tams-tams.

Cette Architecte-Urbaniste a souhaité d'avance à « Fatshi Béton » un fructueux nouveau mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Elle-même est candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa dans la ville de Kinshasa. Des remerciements de « Maman Solution », des photos de famille et un cocktail ont clos cette brève cérémonie dans une ambiance très conviviale et chaleureuse.

Zoom sur Claude DIPO ESABE

« On empêche la femme d'être politisée en l'empêchant de travailler », avait déclaré l'illustre Simone de Beauvoir. L'organisation, l'exercice du pouvoir, bref la politique, intéresse au plus haut point Claude DIPO ESABE. Quelle est la trajectoire de celle qu'on surnomme « Maman Solution » ?

Depuis près de huit mois, cette femme battante, femme de coeur, est à la tête de la formation politique Congo Innovation Sociale (CIS) ainsi que d'une plateforme politique et est General Manager de la société DEC Consult Sasu, un bureau privé ayant une expertise en Architecture, Urbanisme, Marketing, Leadership, Business.

Congolaise de père et de mère, Claude DIPO ESABE a vu le jour le 2 novembre d'une certaine année dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Feu son père fut un militaire très aguerri. Originaire de la province de la Tshopo, elle est veuve et mère de 11 enfants. Cette fervente chrétienne catholique a réussi dans l'éducation de ses enfants.

Au plan scolaire, Claude DIPO ESABE a fait ses études dans le Bas-Congo, actuelle province du Kongo Central. D'abord, à l'Ecole Primaire Catholique à Sonabata, puis, à l'Institut Protestant de Sonabata où elle obtint, en 1984, son diplôme d'Etat en Chimie-Biologie. Ecolière assidue et appliquée, elle a choisi de regagner sa ville natale (Kin la belle) pour y poursuivre sa formation académique. Claude DIPO ESABE va intégrer l'Institut du Bâtiment et des Travaux Publics (IBTP) où elle décroche, successivement, son diplôme de Graduat (2007) et celui de Licence (2009).

Parcours professionnel exceptionnel

Cette quinquagénaire a une riche carrière professionnelle s'étalant sur trois décennies. Tour à tour, Claude DIPO ESABE a occupé les postes de Cheffe de Division Urbaine de l'Urbanisme/Funa, Cheffe de Division des Actes de constructions dans la Direction de l'Urbanisme et Directrice Cheffe de service ad intérim au sein de la même Direction. Elle a été, à maintes reprises, Consultante et experte de l'Urbanisme et Habitat à la Banque Mondiale (Rapport annuel Doing Business).

Hyperactive, elle est l'initiatrice de plusieurs projets, notamment : le projet d'Aménagement Urbain du District de la Funa à Kinshasa en 2012 ; le projet de l'Urbanisme en Marche (Juin 2018) ; la proposition de Loi portant sur le Code de l'Urbanisme et de la Construction en République démocratique du Congo. Une fois élue Députée nationale, elle va se battre pour que soit remplacé le Code de l'Urbanisme vieux de 66 ans (1957).

Pour avoir rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise, cette Architecte-Urbaniste de formation a été décorée à la Chancellerie des Ordres nationaux le 17 décembre 2022. Claude DIPO ESABE est détentrice d'une médaille d'Or et d'un brevet de mérite civique.

Quid de Congo Innovation Sociale (CIS) ?

Ce parti politique dont Claude DIPO ESABE est l'initiatrice et Présidente Nationale a comme projet de société : reconstruire le Congo et sortir son peuple de la pauvreté par des plans de développement proposant des solutions innovantes, durables, adaptées et précises dans chaque secteur de la vie de la population congolaise. « Amour - Paix - Travail » est la devise de CIS.

En présence du Haut Représentant de l'Autorité Morale du Regroupement AAAP, la Présidente nationale de CIS avait procédé à la présentation de la Fédération de la Funa et à l'implantation des bases dans toute cette circonscription au stadium de l'YMCA à Kinshasa le 1er juillet 2023. Elle est candidate Députée nationale dans ladite circonscription.

Lutter contre les inégalités sociales, trouver des solutions idoines en vue de permettre le bien-être de la population congolaise, constitue le cheval de bataille de celle qu'on appelle affectueusement « Maman Solution », une mère attentionnée, aimable et généreuse.

Faisant partie de l'Union Sacrée, son regroupement politique, CIS et Alliés, qui incarne la vision du Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, affûte son arsenal pour les prochaines joutes électorales au niveau national, provincial, municipal et local et pour la réélection du fils biologique et politique du Sphinx de Limete. CIS vient d'aligner plus de 300 candidats au niveau national et provincial. Chapeau bas.

OLPA désapprouve la confiscation du matériel d'un journaliste à Kisangani

*L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation de défense et de promotion de la liberté de presse exprime sa désapprobation après la confiscation du matériel de travail de Blaise Mussa, journaliste à Radiotélévision Amani, station confessionnelle émettant à Kisangani, chef-lieu de la province de Tshopo, au Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le matériel (téléphone) du journaliste a été confisqué, le 8 septembre 2023, par un agent de Police devant le siège d'une régie financière DG RPT (Direction générale des recettes de la province de la Tshopo) sur ordre de M. Sam Yakusu, directeur de cabinet de gouverneure de province.

Blaise Musa effectuait un reportage sur un rassemblement de protestation des agents de la régie financière qui réclamaient le paiement des arriérés de salaire d'un trimestre.

Suite au refus du journaliste d'obtempérer à l'ordre du directeur de cabinet de supprimer toutes les images du reportage, ce dernier a intimé l'ordre à l'agent de police de confisquer le matériel.

C'est grâce à la pression des manifestants que ce matériel a été remis au journaliste.

Eu égard à ce qui précède, OLPA condamne cet acte qui constitue manifestement une atteinte à la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

En conséquence, OLPA exhorte les autorités provinciales de Tshopo à favoriser l'exercice de la liberté de presse sur toute l'étendue de la province.