Afrique: Collin Benjamin - 'L'absence de Peter Shalilule nous fait mal'

Collin Benjamin a déclaré que l'absence de Peter Shalulile, un des cadres de son équipe, laisse un vide dans sa tactique offensive. L'attaquant est touché aux ischio-jambiers, une blessure qu'il l'a contractée le mois dernier avec son club, Mamelodi Sundowns.

"Quand on a un attaquant de sa qualité, on ne peut pas vraiment le remplacer. Son équipe a du mal à le remplacer, alors comment pensez-vous que ce soit le cas pour nous ? Mais ce sont des opportunités que les jeunes doivent saisir, et ils ne peuvent apprendre qu'à travers ce genre de matches", a déclaré Benjamin.

La Namibie se trouve actuellement dans une situation délicate dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Les Brave Warriors sont actuellement en tête du Groupe C, devant le Cameroun et le Burundi, qui s'affrontent, mardi. En cas de victoire, les deux équipes ont les mêmes chances de participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine.

"Ce serait énorme (de se qualifier). Si vous regardez l'histoire, nous avons eu 1998, 2008, 2019 et si nous pouvons le faire maintenant, ce serait un exploit compte tenu du fait que nous venons de passer deux ou trois ans sans jouer au football. Si nous y parvenons, c'est évidemment un plus pour le pays. C'est une restauration, une fierté et cela signifie beaucoup pour le pays", a conclu Benjamin.