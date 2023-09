Madagascar: « La mission n'est pas encore accomplie » dixit Roro

Félix Roro Rakotondrabe, l'entraîneur des Barea Chan U23, de l'équipe nationale lors des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) et également lors de deux dernières journées de la qualification CAN Côte d'Ivoire, a récemment refait surface après une période d'absence sur les réseaux sociaux due à sa concentration sur son travail.

Il revient avec un bilan exceptionnel qui témoigne de son engagement sans faille envers l'équipe nationale malgache. Durant son mandat, l'équipe des Barea a réalisé des performances remarquables. Parmi les réalisations notables, on compte une médaille de bronze au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une médaille d'or aux JIOI, et la victoire à la Coupe Jubilé Ahmad.

De plus, l'équipe est restée invaincue lors des deux dernières phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), bien que Madagascar ne soit plus dans la liste des qualifiés. Les matchs contre le Ghana et l'Angola ont démontré la détermination et la résilience de l'équipe. Avec 6 grands matchs disputés, se soldant par 3 victoires et 3 nuls, le coach Roro reste humble et ne considère pas sa mission comme achevée.

Il reconnaît que le rêve du peuple malgache pour des performances encore plus grandes persiste. Ses résultats, à la fois à l'étranger et à Madagascar, témoignent de son efficacité en tant qu'entraîneur. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les Malgaches pour leur confiance en lui et en l'équipe nationale. Cette mission qui lui a été confiée a été une source d'inspiration et de fierté pour lui.