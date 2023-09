Madagascar: Production de tomate - Une usine de transformation à Ambatondrazaka

Une nouvelle ère s'ouvre pour les paysans cultivateurs de tomates à Ambatondrazaka, avec l'inauguration récente d'une unité de transformation de tomates dans le cadre du projet ODOF (One district One factory).

Pour ses promoteurs, cette initiative vise à créer des opportunités industrielles et à valoriser la production locale, marquant un tournant significatif dans le développement économique de la région. L'inauguration de cette usine de transformation, qui s'est tenue le 9 septembre dernier à Ambalabako Ambatondrazaka, représente un jalon important dans les efforts déployés pour l'industrialisation de la Grande-île. Pour le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation), il s'agit de développer l'industrie à Madagascar et créer de la valeur au niveau local.

Selon les explications fournies par le ministre Edgard Razafindravahy, cette industrie sera gérée en partenariat avec la coopérative des paysans. Pour les agriculteurs, cette pépinière industrielle devrait révolutionner leurs activités productives. En effet, la transformation des tomates réduira considérablement les risques d'avarie des marchandises et empêchera que les produits ne pourrissent avant leur commercialisation.

Opportunités

Outre la transformation, les tomates seront également conditionnées, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités de marché pour les agriculteurs d'Ambatondrazaka. Cette nouvelle unité de transformation contribuera non seulement à valoriser la production de tomates locale mais aussi à renforcer la sécurité alimentaire dans ce district. De plus, la réhabilitation de la RN44 contribuera à faciliter le transport de la production locale vers les marchés, améliorant ainsi l'économie de la région. D'après le ministre, cette initiative renforce la vision du projet ODOF de créer des usines dans chaque district pour stimuler le développement industriel et économique à travers Madagascar.

Pour les paysans de la région, cette nouvelle unité de transformation de tomates représente une opportunité inestimable de développer leurs activités agricoles, de réduire les pertes et de participer activement à l'essor économique de la région d'Ambatondrazaka. En bref, l'inauguration de cette usine de transformation de tomates marque un pas en avant significatif dans la promotion de l'industrie locale et le renforcement de l'économie régionale, tout en améliorant les perspectives des paysans et en contribuant à la prospérité de la communauté locale.