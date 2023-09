Madagascar: Mouvement scout - Sensibilisation à la citoyenneté et au vote responsable en cette période électorale

Le mouvement scout protestant incluant les éclaireuses Mpanazava eto Madagasikara » et les éclaireurs « Tily eto Madagasikara » s'engage sur la voie de la sensibilisation à la citoyenneté en cette période électorale.

En partenariat avec Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG), les scouts participeront aux actions de sensibilisation des citoyens au vote responsable, éclairé et raisonné, et à la lutte contre la corruption électorale, à travers la dissémination et la large diffusion d'un guide conçu à cet effet.

Les scouts en général, et les Mpanazava et Tily en particulier, ne sont pas novices en matière de sensibilisation au civisme et d'éducation à la citoyenneté. Depuis des années, diverses actions de sensibilisation des citoyens sur divers sujets pertinents ont déjà été menées à Madagascar en partenariat avec les scouts Mpanazava et Tily.

C'est ainsi que les scouts ont participé, à diverses occasions et en partenariat avec des différentes entités, à des actions de sensibilisation sur des thèmes variés, allant du civisme et la citoyenneté, à la santé en passant par l'eau-assainissement-hygiène, la préservation de l'environnement, ou encore la paix, le leadership, la culture, et bien d'autres. Leurs actions sont menées sur divers champs : la communauté, les réseaux sociaux, la société tout entière, en somme.