Madagascar: Accès à l'électricité - Une nouvelle centrale solaire à Ambohimandroso

La nouvelle centrale solaire à Antanambehivavy Ambohimandroso permettra à la Jirama de réduire sa consommation de carburant de plus de 2,47 millions de litres par an, soit une économie annuelle de 12,07 milliards d'ariary.

Une étape cruciale vers l'amélioration de l'accès à l'électricité. C'est ce que représente la mise en marche de la nouvelle centrale solaire révolutionnaire dans la région Alaotra Mangoro, marquant ainsi une étape cruciale vers l'amélioration de l'accès à l'électricité à Ambatondrazaka et ses environs. L'inauguration a été faite le 9 septembre dernier par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa. Située dans la commune rurale d'Ambohimandroso, la centrale solaire a une capacité de 1,53 mégawatt (MW) et peut produire jusqu'à 1 681 mégawattheures (MWh) par an.

Selon les explications, cette capacité permettra de répondre à 50% des besoins en électricité de la population à Ambatondrazaka. L'un des avantages majeurs de cette nouvelle centrale réside dans la réduction significative de la consommation de carburant, estimée à près de 2,47 millions de litres par an. Cela se traduit par une économie de plus de 12,07 milliards d'ariary par an pour la Jirama. De plus, la centrale solaire contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l'ordre de 1436,74 tonnes, renforçant ainsi l'engagement du pays envers une énergie plus propre et durable.

%

Accès universel

La construction de cette infrastructure a été réalisée en partenariat avec LOCAPRO, dans le cadre d'un modèle de partenariat public-privé (3P). Cette approche collaborative a permis de mettre en place rapidement cette centrale solaire essentielle pour la région. L'inauguration de la centrale solaire à Ambatondrazaka est considérée comme un événement historique pour la ville et l'ensemble de la région Alaotra Mangoro. Elle marque une avancée significative dans les efforts visant à fournir un accès universel à l'énergie.

Le ministre Solo Andriamanampisoa a souligné que l'Etat s'engage à ne laisser aucun district à l'écart de cette initiative, dans le but de favoriser le développement socio-économique et de renforcer la sécurité. Jusqu'à présent, 78 districts à travers Madagascar disposent de centrales solaires similaires à celle d'Ambatondrazaka, contribuant ainsi à améliorer le taux d'accès à l'électricité dans tout le pays. Certes, cette inauguration devrait conduire à stimuler le développement économique, à promouvoir les énergies renouvelables et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens.